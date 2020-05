Mitglieder der IHK Gießen-Friedberg diskutieren Wege aus der Corona-Krise

Virtueller Austausch: IHK-Mitglieder aus verschiedenen Branchen haben sich erneut mit den Auswirkungen der Corona-Krise auf Unternehmen beschäftigt. Foto: one medialis

Giessen"Nutzt die IHK als Euer Sprachrohr", appellierte Dr. Matthias Leder bei der zweiten Digital-Aussprache an die Mitglieder der Kammer. Dabei tauschten sich 30 IHK-Vollversammlungsmitglieder über Themen aus, die in der Corona-Krise mittelständische Unternehmen betreffen. Im Mittelpunkt stand die zum Teil existenzielle Bedrohung der Firmen aus unterschiedlichen Branchen - und vor allem die Frage, was dagegen getan werden kann. Die Ergebnisse fasste der Hauptgeschäftsführer der IHK Gießen-Friedberg nach dem gut zweistündigen virtuellen Treffen zusammen.

Zunächst einmal gelte es, eigenkapitalähnliche Instrumente als vorübergehende Stützungsmaßnahmen zu nutzen statt Kredite aufzunehmen. In diesem Zusammenhang lautete eine Forderung an die Politik, die KfW-Laufzeit von fünf auf mindestens zehn bis 15 Jahre zu verlängern. Wichtig sei darüber hinaus, Maßnahmenpläne über die IHK an das Hessische Wirtschaftsministerium weiterzuleiten. "Wenn man mit sachdienlicher Unterstützung kommt, greift die Politik das gerne auf", betont Leder. Dies spiele insbesondere für die vom Coronavirus stark gebeutelte Gastronomie- und Hotellerie- sowie die Reisebranche eine Rolle. Wie IHK-Präsident Rainer Schwarz erklärt, stehe man hier in ständigem Kontakt mit Staatssekretär Dr. Philipp Nimmermann. Schwarz riet zu "klaren Plänen, erkennbaren Zielen und vorsichtigen Schritten". Eine gegenseitige Unterstützung sei "der beste Weg, um aus der Krise herauszukommen", sekundierte auch IHK-Vizepräsidentin Dr. Angelika Schaefke, die sich erfolgreich für die Wiederaufnahme von Weiterbildungsangeboten einsetzt.

"Mit der staatlichen Soforthilfe werden nur Unternehmen belohnt, die schon vorher schlecht dagestanden haben", warf ein Unternehmer in den Raum. Dem widersprach Dr. Sven Sudler, der als Leiter des Soforthilfe-Teams viele Gespräche mit Betroffenen geführt hat. Ein Anrecht hätten ausschließlich Unternehmen, die bis zum 31. Dezember 2019 nicht in der Krise gewesen seien. Über 115 000 Anträge lägen dem Regierungspräsidium Kassel aktuell vor. Eine Rückmeldung, wie viele davon abgelehnt wurden, habe er allerdings nicht. "Für viele ist es ein Problem, ihren Liquiditätsengpass darzustellen", hat Sudler festgestellt.

Die Erfahrung, dass "in der Praxis nur den Großen geholfen wird", schildert ein Unternehmer aus dem Gesundheitsbereich. Statt Kredite zu vergeben, solle versucht werden, Menschen wieder in Arbeit zu bringen. Er rief Städte und Kommunen dazu auf, mehr Aufträge in der Region zu belassen und so für bessere Stimmung zu sorgen. Andere Diskussionsteilnehmer wiesen aber auf die langen Ausschreibungszeiten von regionalen Projekten sowie die knappen Finanzen der Kommunen hin.

Ein Gastronom ergänzte, wie schwer es sei, KfW-Kredite zurückzuzahlen, zumal man noch immer nicht wisse, wie es weitergehe. "Die Ratings werden sich weiter verschlechtern, wenn immer mehr Verschuldungen hinzukommen", erwartet ein Unternehmer aus dem Bankwesen. Dies führe auf Dauer zu einem "systemischen Problem". Wenn man Unternehmen am Leben halten will, sei ein Verlustrücktrag in Corona-Zeiten so nicht mehr hinzunehmen, argumentierte Rainer Schwarz.

Erst für das Jahr 2023 rechnet ein Vertreter der Reisebranche mit einer Normalisierung. Bis dahin Kredite aufzunehmen sieht er als schwierig an. Obwohl er froh sei, in Deutschland zu leben, frage er sich doch, ob nicht eine Klage gegen das Land sinnvoll sei. Seine Prognose: "Über 50 Prozent der Reisebüros werden schließen müssen."