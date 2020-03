Mitgliederzahl bei "Lahnknie" bleibt konstant

Jetzt teilen:

Giessen (red). Beim Kleingartenverein "Lahnknie" gab es 2019 zwei Pächterwechsel, die Mitgliederzahl sei insgesamt konstant geblieben, bilanzierte der Zweite Vorsitzende Helmut Appel in der gut besuchten Jahreshauptversammlung. Weiterhin verwies er darauf, dass der Freisitz am Vereinsheim ein neues Dach bekommen habe und zudem dank freiwilliger Helfer einige Arbeiten innerhalb der Anlage erledigt worden seien. Sehr gut sei die Resonanz auf das Sommerfest gewesen, während der Besuch bei Angrillen, Oktoberfest, Kartoffelfest und Adventsfeier nur durchschnittlich ausgefallen sei. "Das hinderte die Mitglieder und Gäste aber nicht daran, kräftig zu feiern und zu spenden, sodass dadurch einige Projekte ermöglicht werden konnten", so Helmut Appel.

Fachwart Udo Wilfer freute sich unter anderem über die vielen freiwillig geleisteten Arbeitsstunden. Der stellvertretende Kassierer Michael Engels berichtete von einer guten und ausgeglichenen Kassenlage.

Die ausscheidenden Vorstandsmitglieder Regina Nitsch und Ronald Egermaier wurden vom Vorstand mit einem Geschenk bedacht. Die Versammlung wählte Anette Deucker und Christian Heimbach als neue Beisitzer.