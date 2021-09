Mitgliederzuwachs bei GTC 74

Jetzt teilen:

GIESSEN - Dürftig fielen die Berichte des Vorsitzenden des Gießener Tanzclubs 74, Alfons Schwake, und der Sportwarte der verschiedenen Abteilungen aus, denn das Clubleben war Corona-bedingt weitgehend zum Erliegen gekommen. So fand auch die jährliche Mitgliederversammlung in der nahezu 50-jährigen Geschichte des GTC erstmals im September und nicht, wie üblich, im März statt.

Auch wenn der Tanzsport insgesamt nahezu zum Erliegen gekommen war, war der Vorstand nicht tatenlos, sondern hatte vielmehr dafür gesorgt, den Mitgliedern im Rahmen des Erlaubten zumindest zeitweise Bewegungsmöglichkeiten zu bieten. Hierbei stellte sich das GTC-Clubheim als unschätzbarer Vorteil heraus: In den Wochen der Lockerungen war das Clubheim 70 Stunden pro Woche ausgelastet, in nahezu jedem Bereich konnte ein Angebot gemacht werden, wie Schwake betonte. Peter Hesse bei Rock’n’Roll und Vivien-Noelle Becker bei den Cheers hielten ihre Truppen mittels Online-Training bei Laune. Auch zählte der GTC zu den Vereinen, die schnellstmöglich in die Normalität zurückkehrten. Trainern und Übungsleitern, die „monatelang finanziell gebeutelt“ wurden, griff der Club mit Überbrückungshilfen unter die Arme. Dies war nur mithilfe der Mitglieder möglich, die ihre Beiträge aus Solidarität weiter bezahlten, freut sich der Vorsitzende. Im Herbst wurden Schnupperkurse für Salsa, Shuffle und Cheerleading durchgeführt, was bei Salsa zur Etablierung eines neuen Bereichs führte. Insgesamt sei eine erfreuliche Steigerung der Mitgliederzahl zu verzeichnen.