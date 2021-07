Mitmachaktionen: Ferienspaß im Mathematikum

Jetzt teilen:

GIESSEN - Für all diejenigen, die die Sommerferien zu Hause verbringen, ist das Mathematikum ein ideales Ausflugsziel. Täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, bietet es neben den rund 200 interaktiven Experimenten speziell in den Sommerferien drei Mitmach-Aktionen im Hof an - ein Spaß für die ganze Familie.

Montags bis freitags, vom 19. Juli bis 27. August, stehen für Familien oder auch kleine Gruppen drei Stationen zur Verfügung, die zum Experimentieren unter freiem Himmel einladen. Hier darf allerhand mit Wasser experimentiert werden, denn bei gutem Wetter können von 14 bis 17 Uhr Riesen-Seifenblasen hergestellt, magische Blüten gebastelt und bewundert werden und experimentell entdeckt werden, was alles schwimmt oder sinkt. Alle Mitmachaktionen sind im Eintrittspreis enthalten und eine Anmeldung dafür ist nicht erforderlich.

Auch für die Jüngsten

Das Mini-Mathematikum, der Bereich speziell für die Jüngsten, lässt Kinder ab drei Jahren experimentieren, spielen und erste Erfahrungen mit mathematischen Experimenten machen. Familien mit Kindern, Einzelbesucher und Gruppen sollten sich für den Besuch des Mathematikums über das Buchungssystem (https://buchung.mathematikum.de) anmelden, dies kann auch kurzfristig erfolgen.