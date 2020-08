Mittagessen gehen weg wie „warme Semmel“

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Es hat sich rumgesprochen: Das kostenlose Mittagessen, das die Jugendwerkstatt gGmbH seit Mai zum Mitnehmen auf dem Hof des Geländes anbietet, geht weiterhin weg, „wie warme Semmel“ und es kommen immer neue Gesichter dazu – Zeichen für gestiegenen Bedarf. Titelte diese Zeitung noch am 30. Juni „35 Mahlzeiten pro Tag“ ist die Ausgabe mittlerweile auf 80 gestiegen. Gekocht wird abwechslungsreich und frisch und neben der Hauptmahlzeit stellt das Team auch mal einen bunten Salat oder leckeren Nachtisch bereit.

Manche kommen seit dem ersten Tag, wenn dienstags und donnerstags zwischen 12.30 und 13.30 Uhr die Essensausgabe im Alten Krofdorfer Weg 4 stattfindet, wie die Jugendwerkstatt in einer Pressemitteilung schreibt. Durch das wachsende Interesse an einem Mittagessen hat das Küchenteam mittlerweile von 25 auf 60 Mittagessen aufgestockt. Gemeinsam mit der IJB, welche in der Nordstadt an beiden Tagen jeweils 20 Essen bereitstellt, werden momentan also 80 Essen an zwei Wochentagen angeboten.

Im von der „Aktion Mensch“ finanzierten Angebot stehen noch Mittel zur Verfügung, um dieses bis zum 15. November zu verlängern. Für viele ein Grund zur Freude und auch ein Zeichen für die bestehenden Bedarfe. Ausgegeben wird das Essen solange der Vorrat reicht. Dabei kann eine Person maximal zwei Essen mitnehmen.