Mittel aus "Digitalpakt": 2000 "iPads" für Schulen in Gießen

2000 Tablet-Rechner sollen noch in diesem Jahr Gießener Schüler beim digitalen Lernen unterstützen.

GIESSEN. Einen Zwischenbericht zur Umsetzung des "Digitalpakts" in den Gießener Schulen gaben jetzt die zuständige Dezernentin Astrid Eibelshäuser (SPD), die Leiterin des Schulverwaltungsamtes, Uta Hinkelbein, und der IT-Koordinator Volker Schwenzfeier. Die wichtigste Info vorneweg: Für rund 977 000 Euro aus Bundes- und Landesmittel werden in zwei Tranchen rund 2000 Tablet-Computer der Marke mit dem Apfel für sozial benachteiligte Schüler angeschafft. Die Bestellung der ersten 1000 "iPads" geht Anfang Juli heraus, "dann können wir noch die Mehrwertsteuersenkung nutzen", erklärte Hinkelbein.

Eibelshäuser bilanzierte zuvor die aus dem Corona-Lockdown gewonnenen Erkenntnisse der Schulverwaltung. Zum einen habe sich gezeigt, dass digitale Angebote den Präsenzunterricht ergänzen, aber nicht ersetzen könnten, denn "Lernen braucht Begleitung und Debatte". Zum anderen habe sich gezeigt, dass es in vielen Haushalten nicht nur an den Endgeräten, sondern auch an der digitalen Infrastruktur fehle. Schon deshalb hofft die Schuldezernentin darauf, dass der Unterricht nach den Sommerferien normal weitergehen kann, auch wenn die Gefahr lokaler Corona-Ausbrüche oder gar eines zweiten landesweiten Lockdowns natürlich noch nicht gebannt sei.

Wlan-Ausbau bis 2021

Anschließend listete sie auf, welche Maßnahmen der Stadt zur Digitalisierung bereits in diesem Jahr umgesetzt worden seien. So habe man alle beruflichen und allgemein weiterführenden Schulen hinsichtlich des Ausbaus der Netzwerkinfrastruktur inspiziert, um den Bedarf zu ermitteln. Anfang des Jahres hätten 80 Prozent der Schulen einen Internetzugang und rund 25 Prozent W-Lan gehabt. Durch die Installation von W-Lan in der Osthalle, in den Interimsräumen der Gesamtschule Gießen Ost und in der Kleebachschule konnte die W-Lan-Abdeckung auf 37 Prozent gesteigert werden, so Eibelshäuser. Zudem wurden die oben erwähnten Schulsparten nebst den Förderschulen an den Schulserver "IServ" angeschlossen und interaktive Bildschirme auf ihre Unterrichtstauglichkeit getestet.

Im zweiten Halbjahr sollen auch die Grundschulen an "IServ" angebunden und der Wlan-Ausbau vorangetrieben werden. 2021 soll der Wlan-Ausbau mit der Ausstattung der Grund- und Förderschulen abgeschlossen werden. Parallel dazu sollen bis 2021 unter Federführung des Landkreises alle Schulen an das Glasfasernetz angeschlossen werden.

Wie eingangs erwähnt, wird fast eine Million Euro in die Anschaffung von rund 2000 "iPads" investiert. Die Geräte sollen trotzt der Lieferengpässe in der Branche aufgrund der aktuellen hohen Nachfrage von deutschen Schulen noch in diesem Jahr geliefert werden. Weil durch diese Lieferung die Zahl der in Gießen genutzten Schulcomputer auf 5500 Geräte steigt, wird zusätzlich zu den bestehenden vier eine zusätzliche Stelle im IT-Support geschaffen. Mit dem Abschluss des Medienentwicklungsplans, sollen in diesem Bereich am Ende einmal elf EDV-Experten arbeiten, sagte Hinkelbein. Die Anschaffung der "iPads" von einem Hersteller, der nicht gerade für seine günstigen Preise bekannt ist, verteidigte die Leiterin des Schulverwaltungsamtes. Das "iPad" sei im schulpädagogischen Bereich konkurrenzlos und sein geschlossenes Betriebssystem sei leicht zu warten. Zudem seien die Geräte unkompliziert und intuitiv durch Schüler und Lehrer zu bedienen. Auch ständen die Apple-Server im Gegensatz zu denen von Windows oder Android in Deutschland. Damit unterlägen sie der deutschen Gesetzgebung. Die deutsche Schulcloud von Apple sei datenschutzzertifiziert und deshalb auch im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung.

Lernen im Jugendtreff

Die neuen Geräte sollen vor allem zur Förderung von sozial benachteiligten Schülern genutzt werden, noch habe man nicht die Mittel, um alle 17 000 Gießener Schüler mit Schulcomputern auszustatten. Deshalb sollen in den nächsten Wochen dezentrale Orte für außerschulisches digitales Lernen in Kooperation mit den Trägern der Jugend- und Gemeinwesenarbeit geschaffen werden. Standorte werden Jugendtreffs in Innen- Nord- und Weststadt, im Spenerweg sowie in den Siedlungen Eulenkopf und Margaretenhütte sein. Honorarkräfte und Lehramtsstudenten sollen dort die pädagogischen Mitarbeiter vor Ort unterstützen.

Astrid Eibelshäuser betonte, dass in den Jugendtreffs jeweils nur eine begrenzte Zahl an Schülern diese Geräte nutzen könne, da bis auf Weiteres die Hygieneregeln eingehalten werden müssten. Mit dieser technischen Unterstützung hofft die Gießener Schulverwaltung, den in Corona-Zeiten breiter gewordenen Graben zwischen gut situierten Schülern und denen, die wenig Unterstützung im Elternhaus erhalten, wieder zu schließen.