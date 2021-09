Mittelhessen Classics tuckerte von Gießen aus durchs Hinterland

Die Oldtimer-Kolonne zog bewundernde Blicke auf sich. Foto: Voba/ Vollmer

GIESSEN - Genau 50 Fahrzeuge mit Besatzung bildeten das Starterfeld bei der "Mittelhessen Classics" der Volksbank, die nach einem Jahr Zwangspause stattfinden konnte. Auf der Tour durch das Hinterland zogen die automobilen Schätze die Blicke zahlreicher Autofans auf sich. An den Zwischenstationen mussten sich die Teilnehmer unterschiedlichsten Aufgaben stellen. Die Autos der Superlative kamen aus "dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten". Auf der Startnummer 1 tuckerte das älteste Fahrzeug der diesjährigen Rundfahrt der Volksbank Mittelhessen los. Der Wagen der Marke Thomas-Detroit stammt aus dem Jahr 1907. Aus 5,8 Litern Hubraum holt der Uropa der chromblitzenden Karossen ganze 70 Pferdestärken. Ebenfalls aus Amerika stammte das PS-stärkste Auto: Der schwarze Lincoln Continental Mark III leistet 360 PS und ist mit seinen gigantischen Abmessungen kein Kandidat für schmale Parklücken. Gleiches gilt für den weißen Cadillac mit Heckflossen, Baujahr 1960. Auch beliebte Sympathieträger wie der VW Käfer, der Bulli oder die zeitlos schön geschnittenen Cabrios von Mercedes Benz waren mit von der Partie. Alle Fahrzeuge kamen problemlos ins Ziel. Das lag zum einen am eher beschaulichen Tempo wie auch am traumhaften Zustand der Autos. Technisch bestens gewartet und liebevoll restauriert, werden diese Schätze von ihren Besitzern gehegt und gepflegt. Die Kolonne erntete entlang der Strecke viel Applaus. Die Route führte von Gießen aus nach Biebertal, Herborn, Dillenburg, Fronhausen, Allendorf/Lumda, Bersrod und wieder zurück zum Start.

An den Zwischenstationen galt es, das fahrerische Können unter Beweis zu stellen. Zudem mussten die Teilnehmer knifflige Aufgaben lösen, um auf einem der vorderen Plätze zu landen. Das beste Ergebnis in der Gesamtwertung erreichten Helmut Henkel und Beifahrerin Julia Schuh auf ihrem eleganten Morgan Plus 8 aus dem Jahr 1989. Für die Gewinner gab es den begehrten Pokal, einen gut gefüllten Rallye-Korb mit regionalen Lebensmitteln, ein Erste Hilfe-Pannenset aus hochwertigem braunen Leder sowie Tickets zum Gießener Wissensforum. Auf Platz 2 landeten Günter Helmchen und Mike Jacobi im schnittigen Opel GT von 1973. Platz 3 belegten Lena und Johannes Zörb in einem 190er SL aus dem Jahr 1959. Das Startgeld wird traditionsgemäß einem wohltätigen Zweck zugeführt.