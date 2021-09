Mittelhessische Unternehmertage als Digitalformat

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Die Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) veranstaltet am 29. September ab 14.30 Uhr im digitalen Format in Kooperation mit der Philipps-Universität Marburg (UMR) und den Industrie- und Handelskammern (IHK) Lahn-Dill, Gießen-Friedberg und Kassel-Marburg den Mittelhessischen Unternehmertag. Die Konferenz unter der Schirmherrschaft der Oberbürgermeisterin der Universitätsstadt Gießen, Dietlind Grabe-Bolz, widmet sich der ökonomischen, ökologischen und sozialen Zukunftsfähigkeit von mittelständischen Unternehmen. Eingeladen sind alle Interessierten sowie Vertreterinnen und Vertreter des Mittelstands. Die organisatorische Federführung liegt in diesem Jahr beim Fachbereich 02 – Wirtschaftswissenschaften der JLU.

Neue Herausforderungen

Die Corona-Pandemie hat den Mittelstand vor neue Herausforderungen gestellt und er erfährt wirtschaftliche und strukturelle Veränderungen. Daneben sind der nachhaltige Umgang mit Ressourcen und die zunehmende Digitalisierung wichtige Themen für die Unternehmen. Die Mittelhessischen Unternehmertage thematisieren in Vorträgen, im Austausch von Best-Practice-Beispielen und in Diskussionen, wie der Mittelstand diesen Herausforderungen begegnet und wie sich eine ökonomische, ökologische und soziale Zukunftsfähigkeit gestalten lässt. Weitere Schwerpunkte der Konferenz sind die Restrukturierung von mittelständischen Unternehmen und das Liquiditätsmanagement in Krisenzeiten. Abgerundet wird das Programm mit einem informellen Austausch bei einer digitalen Weinprobe.

Referentin Lisa Fröhlich (Präsidentin der CBS International Business School) wird sich als Logistik-Expertin dem Aufbau und dem Management von nachhaltigen Lieferketten widmen. Jubin Honarfar (CEO von whatchado) wird seine Sichtweisen zur Arbeitgeberattraktivität im digitalen Zeitalter teilen. Lisa Jüngst (CEO der NanoRepro AG) wird über die erfolgreiche Internationalisierung ihres Unternehmens als Innovationsführerin im Bereich der Selbstdiagnostik referieren. Fritz Schubert vom gleichnamigen Institut aus Heidelberg wird Impulse zum Erfolg durch Werteorientierung und Zufriedenheit von Mitarbeitenden geben. Annika Roth (Geschäftsführerin der Blechwarenfabrik Limburg) wird über die Transformation zu einer nachhaltigen Produktion, für die ihr Unternehmen mit dem Umweltpreis 2020 ausgezeichnet wurde, sprechen.