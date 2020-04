Möbelspende von Sommerlad für Corona-Schwerpunktpraxis in Gießen

Büroausstattung für die Schwerpunktpraxis: Sommerlad-Geschäftsführer Frank Sommerlad überbringt Schreibtische, Stühle und Rollcontainer. Foto: Sommerlad

Gießen (red). Mit einer Möbelspende aus Schreibtischen, Stühlen und Rollcontainern im Wert von 3000 Euro unterstützt das Möbelhaus Sommerlad die neu gegründete Schwerpunktpraxis des Gesundheitsnetzes Gießener Hausärzte (GNGH). In der Schwerpunktpraxis werden an Covid-19-Erkrankte betreut, um die Hausarztpraxen zu entlasten und das Risiko einer Ansteckung für andere Patienten zu minimieren.

Das Möbelhaus übergab insgesamt fünf Schreibtische, fünf Bürostühle, fünf Rollcontainer und zehn Besucherstühle an die neu gegründete Schwerpunktpraxis. Sommerlad reagierte damit prompt auf ein Hilfegesuch des GNGH, das für die Ausstattung der Schwerpunktpraxis zwar ausreichend Schutzmaterial durch die Kassenärztliche Vereinigung erhält, allerdings auf keine Ressourcen für die dringend notwendige Anschaffung von Möbeln zurückgreifen kann. Für Frank Sommerlad, Geschäftsführer der Sommerlad GmbH & Co. KG, war es selbstverständlich, die Gießener Hausärzteschaft mit einer Möbelspende zu unterstützen. "Wir benötigen diese Schwerpunktpraxis, um handlungsfähig zu bleiben", erklärten Birgit Seibert und Suzan Wiedemann stellvertretend für das GNGH. "Wir behandeln seit Wochen ohne genügend Schutzausrüstung in unseren eigenen Praxen Covid-19-Verdachtsfälle und -Betroffene. Mit der Schaffung der Schwerpunktpraxis können wir die steigenden Zahlen der Erkrankten dort verantwortungsvoll betreuen und mit dem von der Kassenärztlichen Vereinigung zur Verfügung gestellten Schutzmaterial ressourcenschonend haushalten. Ohne die passende Einrichtung wäre aber auch hier die Arbeit unmöglich, weshalb wir für die Spende der Möbelstadt Sommerlad sehr dankbar sind!"