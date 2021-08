Mobile Impfteams an Schulen in Stadt und Kreis Gießen

Vor dem Piks die Beratung: Alisha (links) und Selina haben gemeinsam mit ihrer Mutter Michelle am Donnerstag den Termin bei Dr. Föller-Gaudier wahrgenommen. Foto: Zielinski

GIESSEN - Gießen"Der erste Schüler stand bereits um vor 9 Uhr vor der Tür", berichtet der Leiter der Alexander-von-Humboldt-Schule, Markus Koschuch. Die Gießener Mittelstufenschule und die Gesamtschule Hungen waren die ersten beiden Schulen, die das mobile Impfangebot des Landkreises Gießen in Anspruch genommen hatten. Zehn Schülerinnen und Schüler waren trotz Ferien am Donnerstag zwischen 9 und 12 Uhr in den Gleiberger Weg 25 gekommen, um sich impfen zu lassen.

Seit Ende vergangener Woche schickt das Impfzentrum des Landkreises Gießen mobile Impfteams an weiterführende Schulen, Förderschulen und Berufsschulen. Einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung zufolge sollen 19 weitere Schulen, darunter die Albert-Schweitzer-Schule in Gießen am heutigen Samstag, die Gesamtschule Gießen-Ost am 24. August und die Max-Weber-Schule in Gießen am 1. September folgen. Erst am 16. August hatte die Ständige Impfkommission ihre Impfempfehlung aktualisiert und eine Empfehlung für Zwölf- bis 17-Jährige ausgesprochen.

Eigentlich hätte sich Markus Koschuch die freiwillige Impfaktion für die zweite Schulwoche gewünscht, doch als er in der Vorwoche von Schuldezernentin Astrid Eibelshäuser über den Termin informiert wurde, reagierte er schnell. "Vorteil einer kleinen Schule ist ihre Flexibilität", betont er. Via i-Serv seien Schüler und Eltern sofort informiert worden. Auch einen Anamnesebogen habe man dem Dokument angehängt.

Der Schulleiter zeigt sich vom Angebot des Landkreises begeistert: "Jede Impfung zählt und wir müssen alles tun, um Schulschließungen zu vermeiden." Die Zweitimpfung soll voraussichtlich am 9. September erfolgen. An diesem Tag werden aber auch weitere Erstimpfungen möglich sein. "Wir hoffen, mit diesem niederschwelligen Angebot eine breite Gruppe von Schülern zu erreichen", so Koschuch. Das mobile Impfteam, das bis dato in Senioren- oder Behindertenheimen unterwegs war, stellte sich schnell auf die neue Zielgruppe ein. "Die Schüler fragen zumeist wenig", berichtet Dr. Eleonore Föller-Gaudier, die gemeinsam mit Anette Arnold (Verwaltungsfachangestellte) und Marie Hartmann (medizinisches Personal) das Impfteam in der Alexander-von-Humboldt-Schule bildete. "Einige haben etwas Angst vor dem Einstich."

"Mir hat die Impfung nichts ausgemacht", sagt die 16-jährige Selina, die gemeinsam mit ihrer zwölfjährigen Schwester Alisha den Impftermin wahrgenommen hat. "Die Kinder haben das selbst entschieden", unterstreicht ihre Mutter Michelle, die sie begleitet. Auch die meisten ihrer Freundinnen wollten sich impfen lassen, um Andere nicht anzustecken und die ständigen Tests zu vermeiden, erzählt Selina.

Jeder Impfung mit Biontec ging eine 15-minütige ärztliche Beratung durch Dr. Eleonore Föller-Gaudier für die Kinder und Jugendlichen sowie deren Eltern voran. Auch Astrid Eibelshäuser schaute bei der Impfung in der Alexander-von-Humboldt-Schule vorbei und war mit der Resonanz zufrieden. "Schulen sind Orte der Begegnung und des Miteinanders. Neben den regelmäßigen Tests sind die Impfungen ein Angebot, dass dies nach den vielen Monaten des Distanzunterrichts im kommenden Schuljahr hoffentlich wieder so sein kann."

Die Albert-Schweitzer-Schule weist auf ihrer Homepage ausdrücklich auf den Impftermin hin und unterstreicht ebenfalls, dass diese freiwillig ist. "Es entstehen keine Nachteile, wenn man in der Schule als Schüler oder Schülerin nicht geimpft ist", heißt es.

Nicht nur über die gelungene Impfaktion, sondern auch über 36 iPads für Lehrer, die am gleichen Tag angekommen sind, freut sich Markus Koschuch. Im Rahmen des Digitalpaktes ist dies möglich gewesen. Die iPads seien im Auftrag der Stadt Gießen geliefert worden, die auch für den IT-Support Sorge trage.