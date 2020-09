Mobile Obstkelter kommt

Jetzt teilen:

GIEßEN - (red). Die mobile Obstkelterei von Alfred Will aus Ebersburg macht wieder in Gießen Station und bietet vor Ort ein „Rundumpaket für Obstverwertung für jedermann“ an. Termine sind am 12. September in Lützellinden an der Sporthalle, am 29. und 30. September an der „Baumschule Engelhardt“ (Heuchelheimer Straße 132), am 2. und 3. Oktober in Rödgen am Bürgerhaus, am 5. Oktober in Kleinlinden am Rewe-Markt im Heerweg sowie nochmal an der „Baumschule Engelhardt“ am 7. und 8. Oktober. Interessenten werden gebeten, sich zur Terminvereinbarung unter 06656/1230 oder 0160/92152460 zu melden. Weitere Informationen im Internet unter www.kelterei-will.de.