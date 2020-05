Mobiler Mittagstisch für Schüler in Gießen

Gesundes Mittagessen erhalten teilhabeberechtigte Schülerinnen und Schüler bis 30. Juni bei einem der Kooperationspartner "Mobiler Mittagstisch". Symbolbild Guido Schiek

Giessen (red). Trotz Schulschließung und reduziertem Präsenzunterricht können jetzt in der vierten Woche Kinder und Jugendliche, die Leistungen für Bildung und Teilhabe beziehen und damit Anspruch auf die Finanzierung des Mittagessens in der Schule haben, im Projekt "Mobiler Mittagstisch" der Stadt Gießen in Zusammenarbeit mit der Gießen@Schule gGmbH ihr Mittagessen erhalten.

"Wir wollen gerade einkommensschwache Familien, die besondere Härten während der Corona-Pandemie erfahren, nicht alleinlassen und entlasten. Deshalb haben wir sofort, nachdem Bundesarbeitsminister Heil die flexible Umsetzung der Leistungen ermöglichte, auch gehandelt", so Stadträtin und Schuldezernentin Astrid Eibelshäuser. "Kinder und Jugendliche, die nicht in der Schulmensa essen können, weil die ganztägigen Angebote der Schulen noch nicht möglich sind, erhalten zunächst befristet bis zum 30. Juni die Möglichkeit, das Mittagessen bei einer der eingerichteten Ausgabestellen abzuholen", so Eibelshäuser.

Kooperationspartner des Projektes "Mobiler Mittagstisch" sind das Diakonische Werk, das Jugendzentrum "Holzwurm", der Nordstadtverein, die Thomasgemeinde und die Michaelsgemeinde, die in ihren Räumen Ausgabestellen eingerichtet haben beziehungsweise als Ansprechpartner für die Kinder und Jugendlichen zur Verfügung stehen. "Dabei ist neben dem Essen der Kontakt mit dem pädagogischen Personal der Träger und den beteiligten Fachkräften der Schulsozialarbeit auch sehr bedeutsam für die Kinder", so der Geschäftsführer der Gießen@Schule gGmbH, Ralf Volgmann.

Insgesamt wurden in den letzten Wochen am Wilhelm-Liebknecht-Haus, im Nordstadtzentrum und in der Thomasgemeinde täglich zusammen rund 60 Essen verteilt. Der kindgerechte Mittagstisch wird von Tischlein-Deck-Tisch, einem Betrieb der ZAUG gGmbH, geliefert. Bei Bedarf werden weitere Ausgabestellen eingerichtet.

Anspruchsberechtigte können ihre Kinder für den "Mobilen Mittagstisch" anmelden. Die Anmeldung erfolgt über die Gießen@Schule gGmbH telefonisch zu den Öffnungszeiten montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr.

Weitere Informationen zum "Mobilen Mittagstisch" sind bei der Gießen@Schule gGmbH unter der Rufnummer 0641/98444-7922 oder unter www.giessenatschule.de erhältlich.