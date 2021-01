Mobilitätszentrale der Stadtwerke weiter geöffnet

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen (red). Die RMV-Mobilitätszentrale am Marktplatz ist weiterhin montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet. "Der Bedarf ist so hoch, dass wir dieses persönliche Beratungsangebot so lange wie möglich aufrechterhalten möchten", begründet Anne Müller-Kreutz, Leiterin der Abteilung Nahverkehr-Services bei den Stadtwerken Gießen (SWG).

Selbstverständlich gelten für einen Besuch in der Mobilitätszentrale die üblichen strengen Hygieneauflagen: Maximal zwei Kundinnen oder Kunden dürfen gleichzeitig im Raum anwesend sein. Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung ist Pflicht. Dennoch wird empfohlen, die anderen, kontaktlosen Möglichkeiten zu nutzen, um sich zu informieren oder Fahrkarten zu kaufen. Wer hier weder unter www.swg-verkehr.de noch unter www.rmv.de fündig wird, kann sich gern telefonisch an das Team der RMV-Mobilitätszentrale wenden. Die Experten sind täglich außer Samstag zwischen 9 und 18 Uhr unter der Telefonnummer 0641/708-1400 erreichbar.