Mönche, Punks und Literaten

GIESSEN - Gelesen wird immer. Davon zeugt die erfreuliche Resonanz auf das digitale Angebot, mit dem das Literarische Zentrum Gießen (LZG) in den vergangenen drei Monaten auf das Verbot kultureller Präsenzveranstaltungen reagierte. "Wir hatten da wirklich gute Zahlen und manchmal sogar mehr Publikum als zuvor bei den Lesungen vor Ort", berichtet LZG-Geschäftsführerin Janine Clemens bei einem Pressegespräch. So haben sich etwa beim Auftritt der Romanschriftstellerin Iris Wolff im Februar rund 140 Besucher zugeschaltet. Und wo es die Rechte und die Verlage zuließen, konnten die Lesungen und Gespräche auch für einen längeren Zeitraum im Netz belassen werden, was manch einen dazu brachte, sich später zuzuschalten. "Wir haben gemerkt, dass wir auf diesem Weg auch verstärkt ein jüngeres Publikum angesprochen haben", ergänzt LZG-Vorstand Christina Hohenemser.

So hoffen die LZG-Organisatoren auch auf eine breite Resonanz auf das kommende Quartalsprogramm, das mit einem Nachholtermin beginnt. Bestsellerautor Jan Costin Wagner wird am 14. April den dritten Versuch starten, dem Gießener Publikum seinen neuen Krimi "Sommer bei Nacht" vorzustellen. Zuletzt war vor ein paar Tagen die Leitung zu ihm abgebrochen, der erste Versuch während des Krimifestivals fiel bereits im Herbst dem Lockdown zum Opfer. Doch auch diese bei Wagner aufgetretenen technischen Probleme habe das Publikum entspannt zur Kenntnis genommen, versichert Janine Clemens. Zumal "wir nicht das Literaturhaus Frankfurt sind und uns das technische Know-how erst erarbeiten müssen".

Da dieses Versuchsstadium für das LZG noch nicht abgeschlossen ist, sollen auch die kommenden Veranstaltungen kostenlos zu sehen sein, erklärt die Geschäftsführerin. Also auch den Auftritt von Moritz Heger, der am 23. April (19 Uhr) mit "Aus der Mitte des Sees" einen Roman über das Leben im Kloster und das Schwimmen im Wasser geschrieben hat. In einer leicht wirkenden, in einer lyrischen Sprache geht es um das Dasein als Mönch, die Auseinandersetzung mit der Religion sowie auch um eine Männerfreundschaft. Ein in der Literatur selten beackertes Feld, wie Christina Hohenemser bemerkt.

Auch an dem vor wenigen Tagen gestarteten, städtischen Projekt "Ich. Morgen" ist das LZG als Kooperationspartner beteiligt. Dabei werden Texte und Meinungen der Bürger festgehalten, live in die Stadtbibliothek übertragen und am Ende in einem Buch zusammengefasst. Bei einer ersten der monatlich geplanten Abschlussveranstaltungen am Samstag, 15. Mai (ab 16 Uhr) ist ein buntes Programm "mit informativen wie kulturellen Höhepunkten" geplant, das dann konkret auf der LZG-Homepage veröffentlicht werden soll.

Literarisch geht es am 20. Mai (19.30 Uhr) mit Tijan Sila weiter, der in seinem neuen Roman "Krach" von der Punkszene erzählt. Es geht um den 18-jährigen Gansi, der mit seinen Freunden die Band "Pur Jus" gründet, durch Clubs tourt und so manche Dummheit begeht - bis er auf Katja trifft, die lieber Madonna als Punk hört. Sollte Publikum vor Ort erlaubt sein, wird der Autor sein Buch im KiZ (Kongresshalle) vorstellen.

ANMELDUNG Die Veranstaltungen des LZG werden weiterhin entweder live via Stream oder über das Videokonferenz-Tool "Webex" kostenlos übertragen. Das jeweilige Format kann von Veranstaltung zu Veranstaltung variieren. Aktuelle Infos gibt es auf der LZG-Homepage unter www.lz-giessen.de/Veranstaltungen-Fruehjahr. Dort werden etwa 20 Minuten vor Veranstaltungsbeginn die Zugangslinks bereitgestellt. Zudem finden die Besucher dort auch Hinweise zu den Aufzeichnungen der Lesungen, die - sofern möglich - nachträglich auf dem YouTube-Kanal des LZG zur Verfügung gestellt werden. Ab Montag, 12. April, können sich die Besucher zudem unverbindlich für Veranstaltungen vormerken lassen, die, sobald dies möglich ist, wieder mit Publikum stattfinden sollen. (red)

"Gießen im Dialog mit Goßfelden" heißt es bei einer "literarischen Naturerkundung" am 30. Mai (19 Uhr) mit Marion Poschmann. Am hessenweiten Aktionstag "Ein Tag für die Literatur und die Musik" ist die etablierte Autorin dann - hoffentlich - im KiZ zu Gast, um von ihrem Otto-Ubbelohde-Aufenthaltsstipendium zu berichten. Sie durfte als erste Autorin für insgesamt drei Monate im idyllisch gelegenen Atelier- und Wohnhaus des Malers Otto Ubbelohde in Goßfelden bei Marburg leben und arbeiten. In Gießen stellt sie ihren dort entstandenen Text vor und präsentiert zudem Ausschnitte aus ihrem 2020 erschienenen Gedichtband "Nimbus".

Am 16. Juni (19 Uhr) berichtet die Zeit-Journalistin Emilia Smechowski über ihre "Rückkehr nach Polen". Gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter unternahm die mit mehreren Reportagepreisen ausgezeichnete Journalistin eine einjährige Expedition in ihr Heimatland, um die sozialen und politischen Strukturen des Landes verstehen zu lernen. Das Resultat ihrer Rückkehr ist ein Porträt über die Zerrissenheit der polnischen Gesellschaft.

Beendet wird das aktuelle Vierteljahresprogramm am 29. Juni (19.30 Uhr) mit Shida Bazyar, die ihren aktuellen Roman "Drei Kameradinnen" vorstellt. Darin erzählt die Tochter iranischer Eltern von den drei Freundinnen Hani, Kasih und Saya, die in derselben Siedlung aufgewachsen sind und gleichermaßen von Stigmatisierung und Rassismus betroffen sind. Am Beispiel der drei Frauen wird gezeigt, dass sich Hetze und Hass, die in Form von Rassismus und rechter Gewalt allgegenwärtig sind, auch mit Solidarität und Vertrauen begegnen lässt.