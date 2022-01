Mordfall aus 1991 im Vogelsbergkreis bei "Aktenzeichen XY"

Die Staatsanwaltschaft Gießen und das Polizeipräsidium Osthessen suchen weiterhin nach Zeugen, die Hinweise zu dem an einem 61-Jährigen geben können. Symbolfoto: VRM

GIESSEN - Ein Mordfall aus dem Jahr 1991 im mittelhessischen Vogelsbergkreis wird nächste Woche Mittwoch, 12. Januar, in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" vorgestellt. Es werde weiterhin nach Zeugen und Hinweisen auf den oder die Täter gesucht, teilten die Staatsanwaltschaft Gießen und das Polizeipräsidium Osthessen mit. Der bislang ungeklärte Mord an einem 61 Jahre alten Mann werde in der Sendung noch einmal ausführlich durch einen Ermittler der Kriminalpolizei Alsfeld dargestellt.

Das Opfer soll in der Nacht zum 7. Dezember 1991 stark unterkühlt auf einem Parkplatz an der Autobahn 5 im Vogelsbergkreis gefunden worden sein. Der 61-Jährige starb nach Angaben der Polizei noch am selben Tag im Krankenhaus. Untersuchungen ergaben, dass er unter dem Einfluss von K.-o.-Tropfen stand. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wollte das Opfer am Vortag von Frankfurt am Main in seine Heimat Jugoslawien zurückkehren.

Kurz vor der geplanten Heimreise habe er eine größere Summe Geld abgehoben. Von dem Geld sowie seinem Gepäck und einer Armbanduhr fehle bis heute jede Spur. Die Polizei geht davon aus, dass der 61-Jährige mit einem Fahrzeug zu dem Parkplatz gebracht und dort ausgesetzt wurde.

