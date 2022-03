Mordverdacht: Toter und Verletzter nach Angriff in Gießen

Die Leiche wurde von der Polizei in Gießen am späten Montagabend entdeckt. Symboloto: Chalabala/Fotolia

GIESSEN - Wegen des Verdachts des Mordes sowie des versuchten Tötungsdelikts ermitteln aktuell die Gießener Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft. Die Ermittler erhoffen sich insbesondere aufgrund eines Bildes weitere Hinweise zu den namentlich noch nicht bekannten Beschuldigten.

Am Montag verständigten Zeugen gegen 21.50 Uhr die Polizei, nachdem es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hindemithstraße 13 offenbar zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen war. Die Beamten fanden in der Wohnung eine tote männliche Person und einen Schwerverletzten vor. Beide sind deutsche Staatsangehörige. Die bei dem Verstorbenen (56 Jahre) im Rahmen der im Auftrag der Staatsanwaltschaft durchgeführten Obduktion festgestellten Verletzungen lassen zweifelsfrei auf ein Gewaltverbrechen schließen. Der 52 Jahre alte Mann wurde in eine Klinik eingeliefert und befindet sich aktuell außer Lebensgefahr.

Die Motivlage ist derzeit noch unklar. Die bisherigen Ermittlungsergebnisse rechtfertigen jedoch die Annahme, dass es sich um eine Tat im Drogenmilieu handelt. Nach dem aktuellen Erkenntnisstand stehen zwei Männer, welche das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses am Montagabend zwischen 21 und 21.30 Uhr betreten hatten, mit der Tat in Verbindung. Zeugen konnten mitteilen, dass eine der Personen etwa 170 Zentimeter groß sei. Eine zweite Person soll laut Zeugenangaben "einen Kopf größer" sein. Beide Männer sollen schwarz gekleidet gewesen sein und Mützen sowie einen Mund-Nasen-Schutz getragen haben. Eine Kamera zeichnete eine dieser Personen im Treppenhaus auf. Hier das Foto:

Diese Aufnahme wurde von der Kamera in der Gießener Hindemithstraße gemacht. Sie soll zur Ergreifung eines der beiden Tatverdächtigen führen. (Polizeipräsidium Mittelhessen)

Für Angaben, die zur Ermittlung und Ergreifung des Täters beziehungsweise der Täter führen, wird von Seiten der Staatsanwaltschaft Gießen eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro ausgesetzt.

Für Hinweise, die in begründeten Fällen auch vertraulich behandelt werden können, melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 0641-7006 6555.