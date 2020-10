Motiviert beim „Sauberhaften Kindertag“

Kinder aus dem Evangelischen Kinder- und Familienzentrum der Stephanusgemeinde sammeln Abfall auf. (Fotos: Carmen Cyris)

GIESSEN - (mh). Auch Evangelische Kita-Kinder waren Anfang Oktober auf den Wegen der Stadt Gießen unterwegs, um Abfall zu sammeln. Für Drei- bis Sechsjährige sind Begriffe wie Klimawandel oder Energiewende natürlich viel zu abstrakt. Erste leichte Schritte in den Umweltschutz hinein sind es, die jedes Jahr auch evangelische Kindergärten im Dekanat Gießen motivieren, beim „Sauberhaften Kindertag“ mitzumachen.

In Gießen waren Kinder der Kitas der Lukasgemeinde (Ulner Dreieck) und der Stephanusgemeinde unterwegs, „um mit gutem Beispiel voranzugehen und leichtfertig weggeworfene Abfälle einzusammeln“, erläuterte Rebekka Spietz vom Evangelischen Kinder- und Familienzentrum der Lukasgemeinde im Ulner Dreieck. Denn befreien die Kleinen eine vergammelte Plastiktüte von Graswurzeln oder entdecken sie ein verrostetes Bügeleisen im Gebüsch, verstehen sie schnell, dass Abfall für die Natur nicht gut ist. Gemeinsam rund um die Kindertagesstätte Abfall zu sammeln, ist eine tolle Erfahrung für die Kleinen. Und ganz nebenbei lernen sie noch etwas Wichtiges: Abfall gehört nicht auf den Boden, sondern in die Mülltonne. „Kinder erfahren auf diese spielerische Weise, was sie selbst für eine saubere Umwelt und die Schöpfung tun können, und sie erleben, dass ihr Handeln etwas bewegt“, ergänzte Carmen Cyris, Leiterin der Stephanus-Kita in der Gießener Weststadt.

Der „Sauberhafte Kindertag“ findet jährlich im Rahmen der Umweltkampagne der Hessischen Landesregierung „Sauberhaftes Hessen“ statt, die 2017 bereits ihr 15-jähriges Jubiläum feierte. Ziel der Kampagne ist es, das Bewusstsein für eine intakte Umwelt, den Wert von Ressourcen und die Wichtigkeit von Abfallvermeidung zu schärfen. Seit 2002 haben jedes Jahr tausende hessische Bürgerinnen und Bürger bei unzähligen Sammelaktionen selbst Hand angelegt und verschmutzte Flächen von Abfällen befreit.