Motorradfahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

GIESSEN - Rücksichtslos und sehr gefährlich, so die erste Einschätzung von Polizeibeamten der Polizeistation Gießen Süd, war das, was ein bislang unbekannter Fahrer eines Geländemotorrades am Dienstagnachmittag in Gießen und auf anliegenden Feldwegen veranstaltete. Die Polizei sucht nach dem Fahrer der Maschine und leitete auch ein Strafverfahren ein.

Gegen 14.20 Uhr waren die stark verdreckte Maschine und der Fahrer den Beamten aufgefallen, da das Kennzeichen umgeklappt war. Als der Fahrer die Streife erkannte, drückte er aufs Gas. Von der Wilhelmstraße aus fuhr er auf die Frankfurter Straße und weiter mit teils über 100 km/h auf dem Tacho in Richtung B 49. An dem Kreuzungsbereich Frankfurter Straße/Robert-Sommer-Straße fuhr er bei Rot über die Ampel und es kam beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem Auto. Anschließend setzte er seine Flucht in Richtung der Feldgemarkung bei Klein-Linden fort. Auch dort gefährdete er mehrfach Fußgänger, die mit ihrem Hund Gassi gingen. In der Feldgemarkung verloren die Beamten den rücksichtslosen Fahrer aus den Augen.

Der Fahrer, der ein stark verdrecktes Geländemotorrad fuhr, soll etwa 180 Zentimeter groß sein. Er soll einen Parka und einen weißen Helm getragen haben. Das Kennzeichen war nach Angaben der Polizei umgebogen und daher schwer zu erkennen.

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer beziehungsweise der Maschine geben können. Auch werden Zeugen gesucht, die am Dienstag durch die Fahrmanöver des Mannes gefährdet wurden. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.