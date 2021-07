Mountainbike-AG der Francke-Schule schaltet einen Gang höher

Vor zwei Jahren gründete Lehrer Marcel Weil (links) die Mountainbike-AG an der AHFS. Nun erhält die Schule bald 14 subventionierte neue Mountainbikes. (Foto: Leyendecker)

GIESSEN - GIESSEN. Für die August-Hermann-Francke-Schule (AHFS) geht es künftig häufiger ins Gelände. Die Mountainbike-AG von Lehrer Marcel Weil startet seit zwei Jahren komplett durch und wurde nun auch dafür prämiert. Künftig darf sich die Schule dank der AG „Bikeschool“ nennen, den Titel dafür vergibt das Netzwerk „Bikepool Hessen“ zusammen mit der AOK. Die benötigten Fahrräder werden größtenteils von der Krankenkasse finanziert, Bikepool selbst bildet die Lehrer aus. Doch wie kam es überhaupt zu dem ungewöhnlichen Projekt?

AG, die Spaß machen soll

Weil sitzt an einem sonnigen Samstagmorgen in seinem Garten und frühstückt. Allein ist er dabei jedoch nicht. Neben seiner Familie sitzen 15 Jungs im Alter von 11 bis 17 Jahren auf den Bänken, schmieren sich Proviant für den Tag und sind am Plaudern. Der erste Eindruck: Ein gemütlicher Samstagmorgen im Garten. Dann aber fallen die Fahrräder auf, die im Schatten unter einem Baum liegen. „Willkommen bei der Mountainbike-AG“, erzählt Weil schmunzelnd. Der 47-Jährige hatte das Projekt vor zwei Jahren gegründet und bekam die nötige Unterstützung vonseiten der Schulleitung. „Die Schule lässt mir viele Freiheiten. Da hieß es einfach nur ‚mach einfach‘ und dann ging das Ding wirklich durch die Decke“, erzählt der Lehrer. Er selbst kommt aus dem Rennsport und war in den 1990er-Jahren beim Mountainbike-Weltcup unterwegs. „Ich will die Freude am Radfahren weitergeben“, berichtet der ehemalige Profi.

Da kamen ihm seine Verbindungen von früher zu Hilfe. „Bikepool Hessen“, erzählt Weil, möchte das Radfahren an Schulen etablieren. „Ich wollte die Schule zur Bikeschool werden lassen und mit der Meute ins Gelände“. Dorthin geht es an diesem Wochenende sprichwörtlich. Im Mountainbike-Camp der AG geht es erst den Dünsberg hoch und anschließend zum Schwimmbad. Die offiziellen Mountainbiketracks rund um den Dünsberg wie der Druiden- oder Keltentrail laden förmlich dazu ein. „Die Kids haben Bock, sich zu bewegen und das merke ich hier extrem.“ Die Schule selbst ist von dem Konzept begeistert und fördert die AG aktiv mit. „Die Schule muss Raum für die Räder und eine Werkstatt zu Verfügung stellen“, so Marcel Weil.

Anträge bewilligt

Die Schule habe sich die Mountainbike-AG auch aktiv auf die Fahne geschrieben und zusammen mit dem „Bikepool Hessen“ und der AOK das Projekt schlussendlich gestemmt. „Wir haben Anträge gestellt und die wurden bewilligt. Jetzt kommen nächste Woche 14 neue Mountainbikes, die subventioniert werden“, erzählt der Lehrer. Die Schule muss sich dafür einen Laden vor Ort suchen, wo die Bikes gekauft werden. Die Entscheidung fiel schlussendlich auf das „Department of Dirt“ von Michael Neuss in der Bahnhofstraße. „Dort soll eine Partnerschaft entstehen und am Ende haben wir hoffentlich eine Win-Win-Situation für alle“, resümiert Weil. Die Mountainbikes gibt es offiziell im neuen Schuljahr.

Probleme innerhalb der AG gibt es so gut wie keine, die Gruppe ist recht heterogen aufgebaut. „Hier unterstützt sich jeder gegenseitig. Das geht aber auch nur, weil wir eine so starke Truppe sind“, erzählt Weil. Die Schule selbst hat sich das Motto gegeben, die Beziehungen mit den Kindern zu leben und nach Ansichten des Lehrers hilft die Mountainbike-AG dabei sehr. „Mit der AG holt man auch Kinder in schweren Phasen ab, besonders zwischen der siebten und achten Klasse“. Idealerweise passte nach einer regnerischen Woche am Wochenende zudem noch das Wetter, wodurch das Camp problemlos stattfinden konnte. Begleitet wird die Tour auch mit Go-Pro-Kameras und Videoaufnahmen per Drohne, um sich auch künftig daran erinnern zu können, was hier innerhalb kürzester Zeit aufgebaut wurde. „Die Chemie stimmt, die Motivation stimmt und das Projekt ist einfach etwas, was die Kids begeistert. Was will ich als Lehrer mehr?“