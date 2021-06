Mountainbike-Trail im Bergwald Rödgen?

Idyllisch liegt der Teich hinter dem Feuerwehrgerätehaus - und soll dort erhalten bleiben. Foto: Jung

GIESSEN-RÖDGEN - 20 Tagesordnungspunkte, dazu ein Initiativantrag: Eine Menge Arbeit kam auf die Mitglieder des Ortsbeirats bei ihrer ersten Sitzung nach der Konstituierung am Dienstagabend zu - erstes EM-Spiel der Deutschen Mannschaft hin oder her.

Vier neue Mitglieder hat das Gremium, das bedeutete für Ortsvorsteherin Elke Victor immer wieder auf Formalien hinzuweisen, was nur durch stringente Sitzungsleitung und durch ein Mikrofon möglich war. Victor machte deutlich, dass es nicht korrekt sei, wegen der Niederschrift direkt die Geschäftsstelle für Ortsbeiräte per Mail anzuschreiben und missbilligte diese Verfahrensweise. Die Niederschriften werden bei den Sitzungen genehmigt und Einwände dort vorgetragen. Weiteres Erschwernis: Die Maskenpflicht, immer wieder wurde auch aus den Reihen der Zuhörer die Bitte "lauter" geäußert.

In den Rödgener Waldgebieten, insbesondere im Bergwald und im Udersberg soll das Befahren mit Zweirädern - vor allem mit Mountainbikes- abseits von bereits ausgewiesenen Wegen untersagt werden. Christoph Thiel (CDU) hat eine zunehmende Nutzung des Rödgener Waldes durch Mountainbiker "von nah und fern" ausgemacht. Eigens hergerichtete Trails abseits von vorhandenen Wegen würden inzwischen im Internet genau beschrieben und beworben, beobachtete Thiel. Ganz anders sieht die Rgg-Fraktion die Situation: Sie fordert die Stadt auf, die Möglichkeiten für eine Einrichtung einer Mountainbikestrecke im Bergwald, ähnlich wie am Schiffenberg, zu überprüfen.

Konstantin Becker sieht es als notwendig an, die Mountainbikeaktivitäten, die es schon seit Jahrzehnten gebe, zu steuern. Junge Leute müssten in Zeiten von Corona "an allen Ecken und Enden zurückstehen", argumentierte er. Zur Übernahme haftungsrechtlicher Fragen existierten positive Interessenbekundungen, wusste der Antragsteller. Sebastian Mauthe (FW) geht der CDU-Antrag zu weit, das Rgg-Papier ist ihm "zu schnell". Ortsvorsteherin Elke Victor verteilte E-Mail-Schriftverkehr mit Stadtförster Ernst Ludwig Kriep und berichtete von einem Treffen mit ihm und Jugendlichen, an dem sie auch teilnahm. Dort seien einige Vorbereitungen angesprochen worden, klärte sie auf und zeigte sich überrascht vom Rgg-Papier. Nach einer Sitzungspause stellte Becker den Antrag zurück, dem CDU-Antrag wurde mehrheitlich bei Enthaltung von Rgg und Grünen zugestimmt.

Falterumsiedlung

Einen erfolgreichen Coup landete Christoph Thiel (CDU) mit seinem Initiativantrag zur geplanten Bebauung "In der Roos" und brachte damit das Papier von Konstantin Becker (Rgg) zum Scheitern. Der wollte an die Stadt herantreten und um Auskunft über den Stand der Falterumsiedlung bitten, ob das Ziel der Umsiedlung aus der "Roos" erreicht wurde und wie hoch die entstandenen Kosten sind. "Die Kosten interessieren uns nicht", warf Jürgen Becker (SPD) ein. Weil der Antrag von Thiel der weitergehende ist - er umfasst nämlich auch den Teilaspekt, den die Rgg ansprach - wurde darüber zuerst abgestimmt. Der Ortsbeirat bittet um einen Bericht über den Sachstand zur Umsetzung des Bebauungsplans und mit der Enthaltung des Grünen-Vertreters ging das Papier auf den Weg. Rgg und Grüne kamen mit ihrem Ansinnen gegen die fünf Stimmen von FW, CDU und SPD nicht zum Zug.

Zwei Anträge beschäftigten sich mit der Einrichtung einer E-Ladestation. Jürgen Becker bat um Prüfung, ob an geeigneter Stelle am Bürgerhaus die Stadt eine Ladestation bauen kann. Wert legt Becker drauf, dass durch den Abstellplatz auf dem Parkplatz der Parkraum dort nicht reduziert wird. Alternativ dazu sollte ein geeigneter Standort in Rödgen gefunden werden. Auch die Rgg treibt das Thema einer Stromtankstelle um, schließlich wurden die Anträge zusammengefasst und gingen einmütig auf den Weg.

Für den Erhalt des Teiches hinter dem Feuerwehrgerätehaus soll sich die Stadt einsetzen, verlangt der Ortsbeirat. Er fordert auch die Bewertung des Gutachtens über die Grundwasserbelastung. Ob der Teich überhaupt als "Löschteich" einzustufen ist und damit Sicherheitsanforderungen zu erfüllen hat, prüft das Rechtsamt, auf dessen Stellungnahme warten die Rödgener Bürgervertreter . Und sie wollen auf keinen Fall, dass er "verlandet" wird, wie einst vom Magistrat in die Diskussion eingebracht wurde. Auch nachts ist es laut in der Ortsdurchfahrt, das haben Messungen ergeben. Die SPD will erreichen, dass sich der Magistrat beim Land Hessen dafür einsetzt, das Tempo in der Zeit von 22 bis 6 Uhr auf 30km/h auf der L 3126 zu drosseln. Bei einer Sondersitzung wird das Gremium Auskunft über den Planungsstand eines Paketverteilungszentrums im ehemaligen US-Depot erhalten, die dazu vorliegenden Anträge wurden deshalb nicht besprochen.