Mückenfledermaus ist kleinste der in Gießen vorkommenden Arten

Blick nach oben in den Nachthimmel: Jorge Encarnacao (vorne links) macht mit dem Detektor Rufe der Fledermäuse für die Teilnehmer hörbar. Foto: Schäfer

GIESSEN. Wer hätte das gedacht, wenn man es nicht schon gewusst hätte? Gießen hat ein Fledermaus-Eldorado. Und das liegt im Philosophenwald. Verwunderlich? Eigentlich ja! Gießens Fledermaus-Papst Prof. Jorge Encarnacao klärt auf: "Die gefundene Fledermaus-Fauna ist überraschend. Und das, obwohl der Wald mitten in der Stadt steht."

Encarnacao ist "von Haus aus Tierbiologe; kein ausgebildeter Virologe", betont er. Seine Diplomarbeit hat er über Fledermäuse geschrieben. Promoviert hat er über was? - natürlich über Fledermäuse. "Seit 25 Jahren bin ich ehrenamtlich in Sachen Fledermäusen tätig", sagt er. Entsprechend kann er den zwei Dutzend Teilnehmern seiner Exkursion am Freitagabend im Philosophenwald und am Schwanenteich alles über die "Flattermänner" erzählen.

Gleich zu Beginn dann auch die erste bange Frage: "Sind die alle solche Virenschleudern und stecken die uns mit Corona an?" Fledermäuse können sehr viele Viren tragen: "Sie sind große Virenwirte, wie auch viele Nagetiere", so der Experte.

"Für viele Krankheitserreger sind sie der ideale Wirt." Das Problem sei, dass die Menschen den Tieren immer näher kämen. Sie äßen gar Fledermaussuppe. Ansonsten kennt Encarnacao keinen Hinweis auf eine Virenübertragung. "Doch wenn wir so weitermachen, wird es immer wieder vorkommen, dass wir uns infizieren", warnt er. Der Stoffwechsel sei bei Fledermäusen so gestaltet, dass sie "eigentlich nicht krank werden können." Beim Winterschlaf werden Stoffwechsel und Herzfrequenz stark reduziert. Die Körpertemperatur sinkt auf knapp oberhalb der Umgebungstemperatur ab, erläutert der Experte. Fledermäuse gehen nachts auf Futtersuche. Tagsüber fallen sie in verlassenen Specht- und sonstigen Baumhöhlen in einen "Miniwinterschlaf", erläutert der Experte.

60 Millionen Jahre alt

Fledermäuse sind eine sehr alte Tiergattung. Auch das erfährt die aufmerksame Gruppe. "Mehr als 60 Millionen Jahre alt. In ihrer Morphologie, also Struktur und Form, sind sie unverändert." Nicht nur Ohren und Fell sind Teile eines klassischen Körperbaues. Ausnahmen stellen die großen Flügel dar, gebildet von durch Flughaut verbundene Finger. Und die Beine sind in der Hüfte gedreht, sodass sie sich besser kopfüber hinhängen können. Und nach den Nagetieren - 2500 Arten - überraschenderweise die zweitstärkste Säugetiergruppe mit mehr als 1300 Arten.

Außer am Nordpol und der Antarktis sind diese Flugtiere auf allen Kontinenten vertreten; in Europa allerdings lediglich mit 54 Arten, davon 25 in Deutschland. Vier dieser rund zwei Dutzend Spezies haben ihr Quartier im Philosophenwald - Abendsegler, Kleinabendsegler, Wasser- und Mückenfledermaus. Weitere vier Arten jagen dort nach Beute. Im Großraum um Gießen herum gebe es 16 verschiedene Arten zu beobachten, erzählt Encarnacao. Alle deutschen Arten sind Insektenfresser. Wieso fliegen und jagen sie nur nachts? "Das ist wegen der Konkurrenzvermeidung. Denn tagsüber jagen schon die Vögel. Und der zweite Grund sind die superbreiten Flügel, die sich tagsüber zu stark aufheizen und dabei überhitzen würden", erklärt der Dozent.

Die kleinste Fledermaus im Philosophenwald ist die Mückenfledermaus. Neben der Zwergfledermaus ist sie mit fünf Gramm die kleinste ihrer Art und hätte in einer Streichholzschachtel Platz. In einer Nacht jagt und vertilgt sie mehrere tausend Zuckmücken an der Wasseroberfläche von Schwanenteich und Lahn. Die Wasserfledermaus ist doppelt so schwer und jagt über Gewässern auch größere Insekten. Eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang verlässt sie dazu ihr Quartier. Der Kleinabendsegler hat die Größe eines Spatzes und der Abendsegler die einer Amsel. Sie jagen bereits ab Sonnenuntergang, auch in größeren Höhen, fast ausschließlich Insekten; vor allem Käfer, Libellen und Nachtfalter. Dazu fliegen sie nicht nur in die Wieseckaue und an die Lahn, sondern bis nach Wettenberg und Fernwald. Ihre Winterquartiere liegen über 1000 Kilometer entfernt. Die hauptsächlichen Feinde der Fledermäuse sind Katzen, Waldkäuze und Sperber. Werden sie nicht gefressen, können sie 20 bis 40 Jahre alt werden. "43 Jahre war das Älteste, was wir bisher feststellen konnten", so der Fledermausführer. Ende August ist Paarungszeit. Das Sperma des Männchens bewahrt das Weibchen über den Winterschlaf hinweg - Ende September/Oktober bis März - in seinem Körper separat auf und lässt die Befruchtung ihres Eies erst im Frühjahr geschehen. Ende Mai gebärt sie den Nachwuchs; in der Regel ein einziges Tier, selten ein Zwillingspärchen. 30 bis 35 Tage lang wird das Jungtier an den zwei Zitzen gesäugt. Danach ist es flugfähig.

Die Laute der Fledermäuse liegen im für Menschen nicht hörbaren hohen Frequenzbereich, genannt Ultraschall. Das sind die sehr hohen Töne über 20 Kilohertz, die außer von Fledermäusen auch von Hunden gehört werden können. Mithilfe eines Detektors des Referenten, der die Frequenzen heruntertransformiert, konnten zahlreiche Fledermausrufe akustisch wahrgenommen werden.

Am Abendhimmel war zu beobachten, wie ein Abendsegler nach dem anderen den Philosophenwald verließ und über eine lang gezogene Hecke entlang Richtung Wieseckaue flog. Am Schwanenteich war für die Exkursionsteilnehmer im Schein einer Taschenlampe direkt über der Wasseroberfläche der ein oder andere Blick auf eine Mückenfledermaus zu erhaschen.