Müllablagerungen sorgen in Gießen-Lützellinden für Verdruss

Auch, wenn die Blühstreifen jahreszeitbedingt "wild" aussehen: Wilde Müllablagerungen - ob Unrat oder Astschnitt - sind ein großes Ärgernis und stören schutzsuchende Wildtiere. Foto: Wißner

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN-LÜTZELLINDEN - Giessen-Lützellinden. "Jetzt reicht's aber! Da werden Müllladungen schon mit einem Hänger angeliefert", ist Rolf Luh sauer über das, was sich seit einigen Wochen in der Lützellindener Feldgemarkung abspielt. In unmittelbarer Nähe zum Freibad des Gießener Stadtteils hat Jagdpächter Rolf Allendörfer mit dem städtischen Umweltamt einen von insgesamt sieben Blühstreifenäcker angelegt. Dieser dient vor allem in den Wintermonaten den Tieren als Schutz und Rückzugsort. Doch seit einigen Wochen finden sich in diesem Areal Mülltüten jeglicher Art, die Tiere werden gestört.

Bürger sensibilisieren

Zehn gelbe Säcke mit Hausmüll wie acht weitere mit Grünschnitt hat Luh hier in den letzten Wochen bereits ausgemacht und entfernt. Doch nun wurde dem ganzen "noch die Krone" aufgesetzt - in negativer Hinsicht: Astschnitt wurde einfach am Rande des Geländes abgekippt. Dabei handelt es sich nicht etwa um kleine Äste, sondern schon um solche mit stattlicher Ausprägung. "Da muss einfach mal was geschehen, das können wir so nicht länger hinnehmen", zeigt sich Luh sichtlich verärgert. Deshalb hat er sich an die Zeitung gewendet. "Mit dieser Aktion wollen wir auch die Bürger sensibilisieren, die Augen bei einem Spaziergang in der Natur offenzuhalten und zu schauen, ob ihnen etwas auffällt, was so nicht sein darf und kann", so Luh.

Auch, wenn hier einiges als "wild" erscheinen mag, so verbirgt sich doch ein tieferer Sinn dahinter, wie etwa bei dem nun als Müllhalde genutzten Blühacker in der Nähe des Freibads. Dieser, wie auch die sechs anderen Blühstreifen, wurde angelegt, um den Lebensraum für Insekten, Bodenbrüter und Niederwild in einer teilweise sehr sterilen Agrarlandschaft zu verbessern. Diese bieten nicht nur Bienen und anderen Insekten Nahrung, sondern gerade in den Wintermonaten auch dem Wild Schutz. Die Bürger dürfen sich das Areal natürlich gerne ansehen und bewundern. Als Hundetoilette oder als wilde Müllablagerungsstätte sollte es aber nicht missbraucht werden, so die Bitte von Luh, der auch im örtlichen Nabu aktiv ist. Und dieser unterstützt die Aktion von Jagdpächter und Umweltamt. Absolut gewollt ist, dass sich die Menschen über die Thematik Gedanken machen und gegebenenfalls auch daheim etwas Entsprechendes umsetzen. Grundsätzlich sei in Gesprächen schon zu spüren, dass es wieder ein stärkeres Bewusstsein für die Bedeutung der Natur gibt, so Luhs Beobachtung.