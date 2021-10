Müllflut durch To-Go-Gefäße auch in Gießen

Beim Glücksrad- und Fragespiel gab es Weihnachtssterne in torffreier Erde zu gewinnen. Foto: Schäfer

GIESSEN - Im Rahmen des bundesweiten "Tages der Regionen" hatte die Stadt am Samstag auf dem Rathausvorplatz geworben mit: "Unübersehbar ein farbig gestalteter Stadtbus, der für die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, den Klimaschutz, den Fairen Handel und für regionale Kreisläufe wirbt." Allein das attraktiv gestaltete Erscheinungsbild des Busses sollte viele Besucher anlocken. So weit stimmte die städtische Ankündigung für die eigene Aktion "Nachhaltiges Gießen - Ressourcen schätzen und schützen". Und weiter hieß es im Text: "Vor und in dem biogasbetriebenen Bus gibt es Informationsmaterial, Mitmachaktionen und ein Gewinnspiel". Dies stimmte dann allerdings nur noch bedingt. Denn im Bus selbst war die Technik komplett ausgefallen. Eine Spezialkraft der Stadtwerke musste zweimal anrücken, um das Problem angehen zu können. Ansonsten passten die Rahmenbedingungen, zumindest was das Wetter mit angenehmen Temperaturen zu dieser Jahreszeit und ohne Nässe von oben betraf.

Mehrweg- und Pfandsysteme

Erwachsene und Kinder konnten am Glücksrad Fragen zur Nachhaltigkeit beantworten und kleine Preise gewinnen. Mechthild Sörries vom Klimaschutzmanagement warb derweil an einem Info-Stand für Mehrweg-Systeme als Alternative zur Müllflut von To-Go-Gefäßen: Demnach hat sich die Menge aller Unterwegs-Getränkebecher für heiße und kalte Getränke in den letzten 25 Jahren verdoppelt. Betrachte man nur die Heißgetränke, so liege die Steigerung bei einem satten Plus von 500 Prozent, war zu erfahren. Inklusive Zubehör wie Deckel, Rührstab und Strohhalm fallen allein durch die To-Go-Becher für Heiß- und Kaltgetränke jährlich in Deutschland rund 55 000 Tonnen Abfall an. Allein bei Heißgetränken wie Kaffee, Tee und Kakao verbraucht der Deutsche durchschnittlich 34 Becher pro Jahr. Zum Schutz des Meeres und der Umwelt ist die Herstellung vieler Einwegplastikprodukte seit Juli 2021 in der EU verboten. Dazu gehören etwa Trinkhalme, Rührstäbchen oder Einweg-Geschirr aus konventionellem Plastik und aus "Bioplastik". Auch To-Go-Becher und Einweg-Behälter aus Styropor dürfen in der EU nicht mehr produziert und in den Handel gebracht werden. Neben dem in Gießen bereits eingeführten Mehrwegbechersystem von Recup wurden am Samstag vier Pfandsysteme für Essen in Mehrweg-Behältern vorgestellt. Digitale Informationen darüber finden sich im Internet unter recup.de, rebowl.de, vytal.org, recircle.de und relevo.de.

In der mobilen Außenstelle der Stadtbibliothek, "Bib-Satellit", konnte man Bücher zur Umwelt entdecken und eigene Beiträge verfassen. Außerdem informierte das Regierungspräsidium unter dem Motto "Der lange Weg zu kurzen Wegen" über regionale Kreisläufe in Landwirtschaft und Ernährung. Hier gab es auch Weihnachtssterne aus torffreier Erde für Gewinner des Fragespiels.

OB verzichtet auf Rede

Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz sollte um 12 Uhr ein Grußwort entrichten, was sich allerdings erübrigte. Denn als zweites Dilemma nach dem Ausfall der Technik im Stadtbus entpuppte sich eine fehlende Resonanz für dieses so löbliche Ereignis auf dem Rathausvorplatz. Da sich zu diesem Zeitpunkt so gut wie niemand auf dem Aktionsgelände aufhielt, beließ es die Rathauschefin dabei, sich ausführlich an den Ständen umzusehen. Wie Michael Bassemir vom städtischen Büro Bürgerbeteiligung und Lokale Agenda 21 im Gespräch mit dem Anzeiger sagte, sei die Veranstaltung zunächst auf dem Kirchenplatz vorgesehen gewesen. Sie hätte terminlich jedoch mit dem geplanten Krämermarkt kollidiert, der dann aber abgesagt wurde. So sei man damals mit der Planung auf den Rathausvorplatz ausgewichen. Hier fehlte dann die Laufkundschaft der Innenstadt.