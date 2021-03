Müllsammeln beim Frühjahrsputz in Gießener Weststadt

Der Dreck muss weg: Mit Spaß und Eifer sind auch die Jüngsten bei der Müllsammelaktion dabei. Foto: Helmsen

GIESSEN - Es war grau und regnerisch am vergangenen Samstag. Und doch trudelten im Laufe des Vormittags nach und nach Menschen in kleinen Gruppen auf dem Hof der Jugendwerkstatt Gießen gGmbH ein, um sich am Frühjahrsputz in der Weststadt zu beteiligen. Rund 30 Erwachsene und etwa zehn Kinder wurden vom Team des Quartiersmanagements mit Müllzangen, Schubkarren, Eimer, Säcken und Handschuhen ausgestattet in unterschiedliche Gebiete in der nördlichen Weststadt losgeschickt. Die Gruppen, die jeweils maximal aus zwei Haushalten bestanden, deckten damit insgesamt ein großes räumliches Gebiet ab.

Mit dabei waren der FSV Rot-West Gießen, die Grüne Jugend Gießen, Jugendtreff Holzpalast, der SPD-Ortsverein Gießen-West, die evangelische Stephanusgemeinde, das BIWAQ-Team der Jugendwerkstatt und Privatpersonen aus dem Quartier, wie die Veranstalter mitteilen. Demnach war besonders den Jüngsten ihr Sammeleifer anzusehen, wie sie in Regenhosen durch den ab 11 Uhr einsetzenden Starkregen stapften und die Umgebung von Müll befreiten, denn dies sei "Umweltverschmutzung". Ein Sechsjähriger beschrieb seine Motivation, mitzumachen, so: "Oma hat gesagt, wir sollen die Welt retten".

Zurück kamen sie mit vollen Säcken und einzelnen größeren Fundstücken, wie Autoreifen und Gasflaschen. Auf dem Deich waren vermehrt Zigarettenstummel zu finden. Aber auch einige Masken und Flaschen waren dabei, lautet die Bilanz. Nachdem der Müll am Sammelplatz abgeladen war, stellt das BIWAQ-Team der Jugendwerkstatt Gießen ein warmes Essen to go für die fleißigen Helfer bereit. Die provenzalische Tomatensuppe wurde am Vormittag frisch von einer Teilnehmerin der Maßnahme BIWAQ zubereitet. Das Rezept ist auf der Homepage der Jugendwerkstatt (www.jugendwerkstatt-giessen.de) zu finden.

Das BIWAQ-Projekt "Jobclub - Wegbegleiter im Quartier" wird im Rahmen des ESF-Bundesprogramms "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier - BIWAQ" durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat und den Europäischen Sozialfonds gefördert. Die Veranstalterinnen des Quartiersmanagements, die unter der Trägerschaft des Diakonischen Werks Gießen im Rahmen des Bundesprogramms "Sozialer Zusammenhalt" Quartiersmanagement in der Nördlichen Weststadt anbieten, zeigten sich zufrieden über die rege Beteiligung. Die Sammelaktion fand in diesem Frühjahr zum zweiten Mal statt und soll fester Bestandteil im Aktionsprogramm werden, erklärte die zuständige Organisatorin und Quartiersmanagerin Annke Rinn.