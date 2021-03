Müllsammeln in Gießen-Allendorf: „Erschreckend, was man findet“

Geschafft: Bei der Aktion „Saubere Natur“ der Freiwilligen Feuerwehr Allendorf ist wieder einiges zusammengekommen. (Foto: Jung)

ALLENDORF - GIESSEN-ALLENDORF. Quasimodo ist nicht nur ein Schreckgespenst im bekannten Streifen „Der Glöckner von Notre Dame“, sondern machte sich auch bei der Aktion „Saubere Natur“ der Freiwilligen Feuerwehr Allendorf sehr unbeliebt. Die Wehr im Kleebachdorf ist seit einiger Zeit nicht nur für die Brandbekämpfung und Hilfeleistungen zuständig, sie hat auch eine Gruppe, die aus der aufgelösten Nabu-Vereinigung besteht, übernommen und dem Verein angegliedert. Naturschutz und die Umwelt sind also ein weiteres Aufgabenfeld der Floriansjünger geworden.

Doch zunächst zurück zu Quasimodo, dem Tief, das – wie angekündigt – mit seiner Kaltfront über Deutschland hinwegrauschte und Warnungen zu Sturmböen, Hagel und Gewitter auslöste. Morgens um zehn sollte das Aufräumen in der Allendorfer Gemarkung losgehen und just in diesem Moment schickte der Bösewicht dunkle Wolken, heftige Böen und einen kräftigen Hagelschauer über den Stadtteil. Einsatzkräfte der Feuerwehr müssen mit jedem Wetter zurechtkommen, um anderen Menschen aus Notlagen zu helfen, doch hier war akute Hilfe nicht nötig. Und so schickte Wehrführer und Vereinsvorsitzender Elmar Klee die 16 Helfer nach Hause, weil der Blick auf das Wetterradar verriet, nachmittags sollte es besser werden.

Verspäteter Start

Das stimmte nur bedingt, um 14 Uhr starteten erneut Mitglieder der Einsatzabteilung, Vereinsmitglieder und Naturverbundene zum Kampf gegen Müll und Dreck. Im vergangenen Jahr fiel die traditionelle Säuberungsaktion wegen der Corona Pandemie aus, jetzt fand sie unter den entsprechenden Hygienebedingungen statt.

Ein Jahr, in dem keine Menschen unterwegs waren und aufräumten, das zeigte sich dieses Mal schon. Die Hagelkörner prasselten gleich zu Beginn auf die Köpfe der zwei Frauen und zwölf Männer, die mit Greifzangen und Plastiksäcken unter erschwerten Bedingungen auf der Suche nach Weggeworfenem waren. Rolf Fuck ist jedes Jahr dabei gewesen, ursprünglich bei der Aktion der Nabu-Gruppe, jetzt als Mitglied der Feuerwehr. Wodkaflaschen, Marmeladengläser und einen ganzen Kasten Flaschen sammelte er auf. Und erlebte einen weiteren Hagelschauer am Rand vom Dorf, die Sicht sank darin auf Null und die Hagelkörner prasselten auf seinen Kopf.

Maxi Luh als Teilnehmer für die Karnevalfreunde Allendorf dankte der Feuerwehr und zeigte sich geschockt bei seinem Weg durch die Gemarkung: „Es ist erschreckend, was man hier alles findet“. Ihn mache das wütend und traurig. „Deutschland versinkt im Müll“, ist seine Erkenntnis nach einigen Stunden in der freien Natur und bei einem Wetterwirrwarr, bei dem sonst niemand draußen unterwegs war. Luh sammelt bei seinen Spaziergängen rund um Allendorf Müll an den Weg- und Straßenrändern auf und fordert deftige Geldstrafen für die Umweltsünder, „wie in anderen Ländern“. Wenn man sich den schönen Labrador von Kurt Hels so anschaute, dachte man, er sei auch auf Spurensuche nach Müll und Unrat, er begleitete sein Herrchen bei der Aktion unter widrigen Bedingungen auf Schritt und Tritt. Alexandra Wagner fand mit ihrem Sohn Paul einen gelben Einkaufswagen, den Unbekannte an Wolfs Teich abgestellt hatten. So war es einfacher, den Müll wie Flaschen oder Plastikteile abzutransportieren. Sogar ein Tütchen mit Rauschmitteln fand sich beim Aufräumen.

Regenbogen am Himmel

Die Säcke wurden vor den Containern an der Mehrzweckhalle abgestellt, wo sie die Stadt abholt. 50 Euro spendet die Stadt allen Gruppen und Vereinen, die für eine saubere Umwelt unterwegs sind. Am Ende der mehrstündigen Aktion gab es für alle Beteiligten noch dazu ein unerwartetes Geschenk von der Natur: Nach einem weiteren heftigen Schauer bildeten sich zwei Regenbogen am Himmel in Richtung Osten und Quasimodo, der Bösewicht, der den Frauen und Männern vorher arg zusetzte, war vergessen.