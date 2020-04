Mundschutz ist ab Montag auch in Gießen Pflicht

Ab kommendem Montag ist das Tragen eines Mundschutzes in Hessen Pflicht. Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

GIESSENAb Montag gilt in Hessen wegen der Corona-Krise die Maskenpflicht. Wer in Geschäften einkauft, zur Post oder Bank will oder im Öffentlichen Personennahverkehr unterwegs ist, muss Mund und Nase bedecken. Auch im Universitätsklinikum Gießen und Marburg: "Ab kommenden Montag bitten wir alle Patientinnen und Patienten, zugelassene Besucher sowie Handwerker und Dienstleister, das Gießener Uniklinikum nur noch mit einer Mund-Nase-Bedeckung (Alltagsmaske) zu betreten", informiert Pressesprecherin Christine Bode.

Als die Geschäfte in der vergangenen Woche wieder öffnen, zieht es viele Menschen in die Innenstadt. Hier und da sieht Markus Pfeffer kleine Gruppen beim Kaffee zusammenstehen. Und genau das macht dem Geschäftsführer des BID Seltersweg Sorgen: "Wir wünschen uns, dass im Seltersweg normales Einkaufen läuft, aber es geht aktuell nicht um Aufenthaltsqualität. Das Flanieren ist eine große Schwierigkeit, denn es birgt Gefahren." Noch dieses Wochenende verteilt Pfeffer Schilder an die Läden, auf denen auf den Sicherheitsabstand von zwei Metern sowie die Maskenpflicht in den Geschäften hingewiesen wird. "Wir würden uns aber auch sehr freuen, wenn die Kunden sie auch im Seltersweg tragen", sagt Pfeffer. Und auch wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt kommt, solle sie bitte gleich auflassen. Denn so entwickele sich eine Gewohnheit. Der Geschäftsführer appelliert an das Verständnis für Risikopatienten und betont, dass man keine steigenden Infektionszahlen wolle. Denn das könne bedeuten, dass die Lockerungen wieder zurückgenommen würden, was sich auch auf das Weihnachtsgeschäft auswirken könne. Für die Mitarbeiter der Geschäfte habe das BID Schutzmasken mit dem "SLTRS WG"-Logo des Modelabels von Shademan Souri von der "Pizza Wolke" bestellt, die allerdings noch nicht da seien. Pfeffer verweist darauf, Dinge wie Zahlungen möglichst kontaktlos abzuwickeln oder entsprechend zu desinfizieren. "Wir werden ab Montag viel Selbstgenähtes sehen", denkt Thomas Kirchhof, Vorsitzender des BID Marktquartier. Leider habe man im BID keine gemeinsame Aktion zur Maskenbeschaffung starten können, sodass die Läden auf Eigeninitiative setzen müssten. Kirchhof ist allerdings der Auffassung, dass der Staat im Fall dieser Verpflichtung sagen müsse, woher Menschen Masken bekommen können. Selbstgenähte Masken sind auch im UKGM möglich, wo die aktuellen Besuchseinschränkungen bestehen bleiben. Zudem werden Patienten mit Lungenerkrankungen, Fieber, Husten, Schnupfen oder ähnlichen Atemwegssymptomen gebeten, sich vor Betreten des Klinikums am Checkpoint im Eingangsbereich zu melden.

Kontrollieren wird die Einhaltung der Maskenpflicht in der Stadt auch die Polizei im Rahmen der Amtshilfe. Man werde versuchen, im Dialog an Rücksichtnahme und Solidarität der Bürger zu appellieren. "Bußgelder verhängen wir erst dann, wenn die Menschen uneinsichtig sind oder willentlich gegen die Pflicht verstoßen", resümiert eine Sprecherin.