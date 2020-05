Museen bereiten sich auf Öffnung vor

Auch im Mathematikum wird derzeit geprüft, wie die Sicherheitsregeln erfüllt werden können, um wieder Einzelbesucher ins Museum zu lassen. Foto: dpa

giessen (bj, ebp, dg, ww). Gute Nachrichten in trüben Corona-Zeiten: Hessens Museen dürfen laut Beschluss der Landesregierung seit dieser Woche wieder ihre Türen öffnen. Allerdings müssen sich die Besucher der hiesigen Kultureinrichtungen noch ein wenig gedulden. Bei der Stadt Gießen werde derzeit am benötigten Sicherheitskonzept gearbeitet, erklärt Kulturamtsleiter Dr. Stefan Neubacher. Voraussichtlich am Donnerstag oder Freitag wolle man mit ersten Ergebnissen an die Öffentlichkeit gehen. Das Mathematikum wird noch einige Tage mehr brauchen, um die Sicherheitsregeln zu erfüllen und nicht vor übernächster Woche öffnen, heißt es von dort. Und in den kleineren Häusern im Landkreis wird größtenteils damit gerechnet, erst im Juni wieder öffentlich zugänglich zu sein.

Laut Landesregierung dürfen Museen, Ausstellungen, Schlösser und Gedenkstätten unter der Vorgabe für das Publikum geöffnet werden, dass ausschließlich "eine individuelle Nutzung erfolgt. Gruppenaktivitäten oder -führungen können nicht angeboten werden", heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung der Wiesbadener Staatskanzlei. Als Richtwert gelte demnach, dass sich eine Person auf einer Fläche von 20 Quadratmetern aufhalten darf.

Für Gießens städtische Kultureinrichtungen, neben dem Oberhessischen Museum auch die Stadtbibliothek und die Kunsthalle, werde laut Kulturamtsleiter Neubacher gerade geprüft, wie sich diese Vorgaben umsetzen lassen. Gerade an den Eingängen sei zu klären, wie man kontrollieren kann, dass nicht zu viele Besucher gleichzeitig in die Räume strömen. Hinzu komme, dass im Museum das ehrenamtlich arbeitende Sicherheitspersonal ausschließlich aus Personen der besonders gefährdeten Risikogruppe stamme. Dennoch könne vielleicht schon in der kommenden Woche Konkretes umgesetzt werden, hofft Neubacher. "Wir haben jedenfalls alle Lust, wieder Publikum begrüßen zu können."

Voraussichtlich noch etwas länger dauern wird es im Mathematikum, berichtet Mitarbeiterin Hanni Weller. Nicht vor übernächster Woche sei mit der Neueröffnung zu rechnen. Auf das Mini-Mathematikum müssen die kleinen Gäste aber noch länger verzichten. "Dort gibt es zu viele Exponate zum Anfassen und Ausprobieren", sagt die Mitarbeiterin. Immerhin: Über zwei Treppenhäuser ließen sich jeweils ein Aufgang und ein Abgang organisieren, sodass der Durchlauf problemlos gewährleistet sei. Für die einzelnen Besucher würden zudem voraussichtlich Zeit-Slots von zweieinhalb Stunden eingerichtet.

Im Landkreis wird es eher Juni werden, bevor erste Museen wieder öffnen. Dieser Trend zeichnete sich gestern unter den Befragten ab. Marion Rentrop vom Holztechnikmuseum in Wettenberg kündigte eine Videokonferenz des Vorstandes für Donnerstag an, in der eine Entscheidung über die Wiedereröffnung getroffen werden soll. Das zugehörige Mini-Bistro werde man dagegen vorerst nicht betreiben können, so die einzige Museumsangestellte, die in Teilzeit dort tätig ist.

Sabine Reddemann vom kleinen Kameramuseum in Heuchelheim berichtet von vielen Gruppen, die normalerweise dort vorbeischauten. Für Einzelbesucher sei "es bei uns zu kuschelig, um die strengen Regelungen einhalten zu können". Ähnlich sieht es im engen Hirtenhaus in Reiskirchen aus, das vorerst geschlossen bleibt. Der Vorstand müsse sich noch abstimmen, wie die stellvertretende Vorsitzende des Heimatvereins, Christa Launspach, sagt.

Elisabeth Rößler vom Fridericianum in Laubach rechnet ebenfalls nicht vor Juni mit Besuchern. Und im "Museum im Spital" in Grünberg weist eine Bandansage darauf hin, dass wegen der Pandemie weiterhin geschlossen ist. Doch auch einen Lichtblick gibt es: Gegen eine Wiedereröffnung des Heimatmuseums Fernwald in Annerod spricht laut Gisela Beling nichts. Die Vorsitzende des Heimatvereins versichert, der nötige Abstand könne dort eingehalten werden.