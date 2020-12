Musik am Fenster

Mit Kerzen adventlich geschmückt waren die Außenanlagen der Seniorentreffs, wo die Band Nobody is perfect aufspielte. Foto: Stadt Gießen

GIESSEN - Adventzeit, Zeit teilen, Freude schenken, auf Abstand mit Maske - es geht. Das haben die Musiker von "Nobody is perfect" in den Seniorentreffs der Stadt Gießen bewiesen. Die Freude war deutlich zu spüren, auch wenn der Gesang hinter den Masken leicht gedämpft war. Die Kapelle "Nobody is perfect" aus Gießen spielte für Senioren in drei der städtischen Seniorentreffs

Die Musiker Stefan Müller, Markus Müller und Christof Briegel freuten sich, endlich seit Februar 2020 wieder für Publikum spielen zu dürfen, und die älteren Damen und Herren freuten sich über Abwechslung im Alltag. Von ihren Fenstern aus in den Wohnanlagen und auf der Wiese vor den Treffs auf Abstand in der Curtmannstraße, dem Hölderlinweg und dem Eichendorffring haben die Senioren mitgewippt, geklatscht und mitgesungen. Die Kapelle unterhielt die Anwohner mit ihrem abwechslungsreichen Programm. Weihnachtslieder und Schlager wechselten sich ab. Die Treffleitungen haben in den Außengeländen für weihnachtliche Stimmung gesorgt. Weihnachtsbäume und viele Kerzen aufgestellt. Der alljährliche Adventsnachmittag im Dezember in der Kongresshalle musste abgesagt werden. Ganz ohne weihnachtliche Stimmung sollte das Jahr 2020 aber nicht ausklingen, wie das Seniorenbüro der Stadt betont: "Es sind Aktionen wie diese, die in der aktuellen Covid-19-Krise aufheitern und für Mut und Hoffnung sorgen", so Marion Stürmer. Aufgrund der aktuellen Covid-19-Lage sind die sechs städtischen Seniorentreffs weiterhin bis zum 10. Januar 2021 geschlossen.