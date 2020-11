Musikalische Gäste in St. Thomas Morus Kirche

Stellt seine Eigenkompositionen vor: Bassist Peter Herrmann. Foto: Thomas Morus

GIESSEN - Mit Musik durch den Winter begleiten ausgewählte Künstlerinnen und Künstler die Adventsgottesdienste in der St. Thomas Morus Kirche immer sonntags um 18.30 Uhr.

Am ersten Adventssonntag, 29. November, ist der Bassist und Gitarrist Peter Herrmann zu Gast. Schon lange komponiert und arrangiert er Musik für Theater, Verlage, Bands und Solokünstler. Viele seiner Ideen entstehen auf seinem Hauptinstrument, der Bassgitarre. Auf dem vermeintlich eher behäbigen Instrument hat er sich Techniken erarbeitet, die weit über den üblichen Einsatzbereich hinausgehen. Und macht damit den Bass zu einem Soloinstrument. Nun hat er ein Album mit vorwiegend eigenen Kompositionen veröffentlicht. Stilistisch reicht sein Repertoire von afrikanisch und südamerikanisch geprägten Eigenkomposition en über Pop und Jazz bis hin zur Klassik.

Zum zweiten Adventssonntag am 6. Dezember präsentieren Julia Ballin (Saxophon, Klarinette, Geige), Anka Hirsch (Cello, Akkordeon, Bratsche) und Sandra Elischer (Percussion) Musik "Unter 12 Sternen" - so der Projekttitel - von Europas Straßen und Plätzen: Melodien, die Grenzen überschreiten in neuen, stilistisch vielfältigen Arrangements.

Am dritten Adventssonntag, 13. Dezember, ist die internationale Flötistin Irina Hofmann bereits zum zweiten Mal zu Gast in St. Thomas Morus. Geboren in Moskau, erhielt sie ihre künstlerische Ausbildung unter anderem am Moskauer Staatlichen Tschaikowsky Konservatorium. Es folgten diverse Solistentätigkeiten, etwa an der Moskauer Staatlichen Philharmonischen Gesellschaft, sowie bei Fernsehaufzeichnungen und Radio- und Schallplattenproduktionen des Moskauer Rundfunksymphonieorchesters. Konzerttourneen führten sie durch Deutschland, Dänemark und die Schweiz.

Der musikalische Tausendsassa Markus Reich ist am 20. Dezember in Thomas Morus zu Gast. Sein Stilmix reicht von Latin über Reggae, Soul, Funk, Jazz, Pop, Rock und Blues bis hin zu elektronischen Spielarten wie House/NuJazz und einer Prise Klassik. Der professionelle Percussionist und Musiklehrer war an diversen CD-Einspielungen beteiligt, unter anderem bei "Hacienda", "Poco Piu" und "Aconcagua".

Anmeldung zu den Gottesdiensten sind über die Homepage der Pfarrei St. Thomas Morus möglich: www.st-thomas-morus-giessen.de.