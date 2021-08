"Musikalischer Sommer" lief trotz späteren Starts "einfach toll"

Für die Konzerte beim "Musikalischen Sommer" musste ein abgesperrter Bereich eingerichtet werden. Foto: Wißner

GIESSEN - "Wir freuen uns, dass der 'Musikalische Sommer' auf dem Schiffenberg trotz der widrigen Umstände so gut gelaufen ist." Stephanie Jackson vom städtischen Kulturamt zog bereits eine erste zufriedene Bilanz, als sie die Gäste zum letzten Konzert der Traditionsveranstaltung in diesem Jahr auf dem Gießener Hausberg begrüßte. Die Band "Balladeire" sorgte für einen stimmungsvollen Ausklang. Danach blickte Jackson gemeinsam mit Sabine Glinke, die seit Langem eine Event- und Medienagentur betreibt, und Martin Kaiser von "Emkay Security" auf die 45. Saison zurück. Von Jazz, Rock, Pop, Soul, Folk, Schlager und Blasmusik war wieder alles dabei.

Los ging es mit einiger Verspätung: Sollte zunächst am 28. Mai gestartet werden, musste aufgrund der zu diesem Zeitpunkt geltenden Corona-Einschränkungen davon Abstand genommen. Denn unter den damaligen Auflagen und Inzidenzwerten hätten sich die Zuschauerinnen und Zuschauer jedes Mal testen lassen müssen. Und das hätte wiederum einen wesentlich größeren Aufwand bedeutet. Ohnehin habe die Stadt mehr Geld in die Hand genommen, als dies bei einem "normalen 'Musikalischen Sommer'" mit 40 Konzerten üblich wäre. Das Hygienekonzept, ein Zugang mit kostenlosem Einlassticket in einem abgesperrten sowie von Security kontrollierten und überwachten Bereich verlangten nach einem größeren Personaleinsatz. Während Sabine Glinke für das Kulturamt immer logistisch koordinierend vor Ort war, kümmerten sich andere Mitarbeiter jeweils vor Konzertbeginn unter anderem darum, dass das eingerichtete "Einbahnstraßensystem" befolgt wurde und die Besucherinnen und Besucher ihren fest zugewiesenen Sitzplatz einnahmen.

Zum Auftakt am 18. Juni galt noch Stufe 2 der Corona-Auflagen. Auf eine Testpflicht konnte somit verzichtet werden. Trotzdem war nicht möglich, was den "Musikalischen Sommer" eigentlich auszeichnet: einfach mal nach Lust und Laune spontan zu entscheiden, ob man einen Ausflug auf den Schiffenberg machen möchte. Es war nämlich eine vorherige Anmeldung erforderlich. Aus ursprünglich mal geplanten 30 Auftritten wurden am Ende 18 Konzerte im Innenhof der Klosterdomäne sowie zwei Basilikakonzerte mit rund 4000 Gästen. Ein weiteres Konzert war abgesagt und eines wegen starker Regenfälle abgebrochen worden.

Die meisten Veranstaltungen seien sehr gut besucht oder sogar ausgebucht gewesen. Anfangs waren 200 Personen gestattet, mit rückläufiger Inzidenz durften sich dann 250 Menschen im abgesperrten Bereich aufhalten. Die kostenlosen Buchungen über die Internetseite der Stadt seien reibungslos abgewickelt worden, ebenso die Abläufe auf dem Hausberg; es habe keinerlei negative Vorfälle gegeben, versichern Glinke und Kaiser. Auch im öffentlichen Bereich, etwa unter den Schatten spendenden Kastanienbäumen, seien jederzeit Abstände und Kontaktbeschränkungen eingehalten worden. Allerdings habe sich gezeigt, dass nicht jedem die jeweils aktuell geltenden Vorschriften und das Hygienekonzept bekannt gewesen seien. Letzteres habe eine Gruppengröße von 25 Personen erlaubt. Stephanie Jackson lobte ferner die gut funktionierende Zusammenarbeit mit Markus Urich, dem Pächter des "Gastropaten". Der Kiosk war mit zwei Ausgabestellen geöffnet, wodurch sich kaum Warteschlangen gebildet hätten.

Nachdem im Vorjahr gar nichts hatte stattfinden können, seien die Menschen aus der Region sehr dankbar für das Angebot gewesen, betont Sabine Glinke. Dementsprechend hätten sie unter den geltenden Regeln sehr gut mitgemacht. Für alle Beteiligten vor, auf und hinter der Bühne - für Bands, Gruppen und die beauftragten Dienstleister - sei der "Musikalische Sommer" einfach toll gewesen. "Dem Kulturamt gebührt deshalb ein großes Dankeschön, sonst wäre es ein weiterer trostloser Sommer gewesen", so Glinke.

Ein fester Bestandteil des "Musikalischen Sommers" ist normalerweise der "Tag des Liedes", der stets in Kooperation mit der Interessengemeinschaft der Gießener Gesang- und Musikvereine ausgerichtet wird und an dem verschiedene Chor- und Musikvereine aus Gießen beteiligt sind. In diesem Rahmen werden außerdem langjährige aktive Sänger und Musiker von der Stadt geehrt. Aufgrund der Vielzahl der Mitwirkenden und fehlender Proben im Vorfeld musste dies 2021 jedoch ausfallen. Zumindest die Ehrungen sollen im Herbst noch im Rathaus nachgeholt werden, kündigt Stephanie Jackson an.

Ab sofort können sich übrigens Bands aus Gießen und Umgebung bis zum 30. November für die 46. Auflage des "Musikalischen Sommers 2022" beim Kulturamt bewerben: per E-Mail an musikalischersommer@giessen.de.