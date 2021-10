Musikhaus Schoenau Gießen expandiert

Von Triangeln über Gitarren bis hin zu Flügeln: Simon Bender kann in seinem Musikhaus fast jedes Instrument bieten. Foto: Leyendecker

GIESSEN - Profis wie Laien fühlten sich seit jeher im Musikhaus Schoenau im Schiffenberger Weg wie im eigenen Tonstudio. Das renommierte Fachgeschäft bietet alles, was das Musikerherz begehrt. Von Triangeln über Gitarren bis hin zu Flügeln ist hier so gut wie jedes Instrument vertreten, samt der passenden Ausrüstung versteht sich. Geschäftsführer Simon Bender zeigte sich im Gespräch zufrieden darüber, was während seiner Leitung bisher entstanden ist, betonte aber auch, dass seine Erfahrung von der Pandemie geprägt ist. "Ich leite im Krisenmodus", beschreibt er seine Geschäftsführertätigkeit während Corona.

Übernommen hatte Bender das Musikhaus im Februar 2020, wenige Wochen vor dem ersten harten Lockdown. Statt persönlicher Beratung und Livemusik hieß es damals - Türen schließen. Für ihn und sein Team seien "Click and Collect" nur ein schwacher Trost gewesen. Heute, anderthalb Jahre später, stellte der Geschäftsführer fest, dass eine Vielzahl von Menschen in der Pandemiezeit den Weg zur Musik gefunden haben. "Die Leute wollen Musik machen und es wird im privaten Bereich wieder mehr musiziert", schilderte er seine Erfahrungen der letzten Zeit. Die Pandemie prägte nicht nur Benders beruflichen Einstieg in das Musikhaus, sondern stellte auch die kulturelle Szene der Stadt auf den Kopf. "Die Kultur hat einen neuen Stellenwert bekommen", so Bender. Für ihn sei es eine Selbstverständlichkeit gewesen, bei renommierten Festivals wie dem "Stadt ohne Meer" das Equipment für die einzelnen Bands zu stellen, welche er selbst privat gut kenne. "In der Gießener Musikszene kennt man sich eben", erzählte Bender schmunzelnd. Gerade zu Beginn der Lockerungen sei die Kreativität einiger Protagonisten grenzenlos gewesen. Ob der Garten der Kongresshalle oder das kühle Nass auf der Lahn, viele ungewöhnliche Events waren möglich geworden. "Es gab viele Initiativen, wo Musik gemacht werden konnte", so der Geschäftsführer. Trotz Fördermittel leide die Branche dennoch weiter. Gerade der Musikbereich sei von der Pandemie stark betroffen, viele Musiker haben aufgrund der fehlenden Existenzperspektiven inzwischen andere Pfade eingeschlagen. Das Ziel des Musikhauses in diesem Zusammenhang ist klar gesetzt. "Wir wollen Menschen zum Musizieren einladen und Musikern Auftrittsmöglichkeiten bieten." Kreative Versuche wie Open-Air-Veranstaltungen werde es künftig mehr geben, die meisten Events des Musikhauses werden jedoch im eigenen neuen Veranstaltungsraum abgehalten. Da wäre dann wieder die Mutter aller Pandemiefragen: Wie hält es der Organisator denn mit dem Impfstatus? "Ich finde, man kann mit 3G gut fahren und deswegen haben wir uns auch dafür entschieden", sagte Bender. Er gehe davon aus, dass die Leute vernünftig und sensibel genug sind, wenn sie sich krank fühlen. "Die Leute freuen sich über Kultur und gehen sorgsam damit um." Ob Livemusik oder kulturelle Veranstaltungen, die Mehrzahl der Besucher freut sich wieder darauf, dass es neu losgeht.

Und wie sieht es für das Musikhaus im Hinblick auf die Zeit nach Corona aus? Bender selbst betonte, dass er positiv in die Zukunft blicke, und bekräftigte die Daseinsberechtigung für das Musikhaus selbst. "Wir haben uns im Onlinebusiness neu aufgestellt und sind ein etabliertes Unternehmen mit großem Kundenkreis und großem Einzugsgebiet." Deswegen gehe er gemeinsam mit seinem Team den Weg der Expansion. Auf einer Fläche von 1000 Quadratmetern wurde kürzlich das Musikzentrum Mittelhessen gegründet. Dort soll neben Veranstaltungen, Proberäumen, Workshops und Schülerbetreuung auch eine Musikschule untergebracht werden. Das Ziel im Musikzentrum ist klar festgelegt. "Wir wollen Musik vor Ort erlebbar machen". Der Mehrwert für Stadt und Kreis ist am Ende ein nie endendes Projekt innerhalb der kulturellen Szene. "Wir sind sehr gut aufgestellt für die nächsten Jahre. Damit bin ich sehr zufrieden. Wir sind gut in der Gießener Musikszene verwurzelt und unterstützen einander."