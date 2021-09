Mut für Gedanken-Experimente "made in Gießen"

Albrecht Beutelspacher mit Exemplaren seines neuen Werks. Foto: Czernek

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Knobeleien und Knobelbücher gibt es viele, und dennoch sticht das jüngste Buch von Prof. Albrecht Beutelspacher heraus: Eingängig und leicht verständlich sind die Lösungswege beschrieben, denn, so erklärt es der Gründer des Mathematikums im Gespräch mit dieser Zeitung: "Die eigentliche Lösung ist letztlich Nebensache, wichtig ist der Weg dahin, dass man den Mut hat, sich auf ein Gedanken-Experiment einzulassen". Rund 150 mehr oder weniger knifflige Herausforderungen hat er in seinem Buch "Das Geheimnis der zwölften Münze" zusammengestellt, das ab sofort im Handel und auch im Mathematikum erhältlich ist.

Die Gedankenspiele sind in elf Kapitel sortiert, kurz und prägnant abgefasst. Sie sind in sich geschlossen, sodass man das Buch an irgendeiner Stelle einfach aufschlagen und das Rätsel lösen kann. "Das Einzige, was man für das Buch benötigt, ist etwas Zeit und Lust, sich mit dem jeweiligen Problem zu befassen", erläutert Beutelspacher.

Die Idee dazu entstand während der Pandemie- und Lockdown-Monate im vergangenen Jahr, als man viel Zeit zum Nachdenken hatte. Material dafür gibt es genügend. Die Herausforderung bestand für ihn vielmehr darin, anschauliche Beispiele zu finden, sie zu bearbeiten und zu sortieren sowie die Lösungswege anschaulich herauszuarbeiten. Das Besondere an seinem Buch ist es denn auch, dass nicht einfach die Lösung präsentiert wird, sondern der oder die Wege dorthin, sodass jeder dies für sich nachvollziehen kann. Für den Professor gehört dieses Buch daher aus drei triftigen Gründen ganz klar in die Mathematik, auch wenn weitgehend auf Formeln und mathematische Begriffe verzichtet wird. Zunächst regt es das Denken an und die Aufgaben bieten Orientierung und klare Strukturen, und sie können Erfolgserlebnisse vermitteln. Für Beutelspacher bedeuten diese Gedankenspiele daher noch viel mehr: Wer sich darauf einlässt - unabhängig davon, ob man die Lösung findet oder nicht - der bedient sich seines Verstands und kann daher feststellen, dass dieser zu 100 Prozent noch funktioniert. Eine Erkenntnis, die in einer Zeit häufiger Fremdbestimmung doch sehr viel wert sei, meint der Mathematiker.

*

Albrecht Beutelspacher: Das Geheimnis der zwölften Münze - Neue mathematische Knobeleien. Verlag: C.H. Beck, München 2021. ISBN: 978-3-406-77554-3, 12 Euro.