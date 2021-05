"Mutboten" verschenken Hoffnungszeichen

Jetzt teilen:

GIESSEN - Was brauchen Menschen in der heutigen Zeit? Schon Kinder wissen, dass Ermutigung guttut. So wurden Schülerinnen und Schüler der sechsten Realschulklassen der August-Hermann-Francke-Schule aktiv und erstellten Erfreuliches und Ermutigendes für ihre Mitmenschen; dabei dachten sie nicht nur an Altersgenossen, sondern auch an Erwachsene.

Dazu angeleitet wurden sie im Unterricht Lebens- und Berufskunde, der in der Realschule angeboten wird. Lehrer Stefan Ulbrich freute sich besonders, dass die Kinder selbst Überlegungen angestellt hatten, wem sie in dieser herausfordernden Zeit eine Freude machen könnten. Bei der Umsetzung zeigten sie große Kreativität und arbeiteten, je nach Neigung und Ideen, mit unterschiedlichen Materialien. So entstanden dekorierte Holzscheiben, Überraschungsboxen aus bunter Pappe und Mutmach-Karten mit liebevollen Verzierungen. In kleinen Gruppen zogen die Künstler los, verschenkten ihre Hoffnungszeichen an Postboten, Busfahrer oder Beschäftigte im Einzelhandel und besuchten Altenheime, die Schulleitung sowie das Sekretariat ihrer Schule. Es war schon eine Überwindung, auf fremde Erwachsene zuzugehen, aber die Überraschungen wurden sehr freudig und dankbar angenommen, was die Kinder dann selbst ermutigte. Eine Gruppe schrieb auch einen Brief mit positivem Inhalt an den hessischen Ministerpräsidenten. Sie sind gespannt, ob sie eine Antwort aus der Staatskanzlei erhalten.