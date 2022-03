Mutmaßlicher Serienräuber in Gießen gefasst

Nach einem Zeugenhinweis gelang es der Polizei, den mutmaßlichen Täten zu fassen. Symbolbild: Brian Jackson/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Dank eines Zeugenhinweises hat die Polizei am Montag einen mutmaßlichen Räuber festgenommen. Der Deutsche steht im dringenden Tatverdacht, in den vergangenen zwei Monaten ein Wettbüro und zwei Spielhallen überfallen zu haben.

Der mutmaßliche Räuber soll am 20. Januar in einer Wettannahmestelle im Wiesecker Weg von der Angestellten unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe des Bargeldes gefordert haben.

In der Katharinengasse hatte es der Tatverdächtige am 18. Februar auf eine Spielhalle abgesehen. Während der Forderung von Geld nutzte er auch hier ein Messer und schubste die Angestellte zur Seite. Nachdem die Mitarbeiterin zu Boden fiel, entnahm er das Geld aus der Kasse.

Anfang März betrat der 21-Jährige laut Polizei mit dem Vorwand, auf Toilette gehen zu müssen, eine noch geschlossene SpielhalleAnschließend bat er um das Wechseln von Kleingeld. Die Angestellte öffnete die Kasse und als der Räuber hinter den Tresen kam, schloss sie die Kasse wieder. In der Folge kam es zu einem Handgemenge und der Verdächtige griff nach dem Kassenschlüssel. Unter Vorhalt eines Messer öffnete er sie wieder und griff nach dem Bargeld.

Bei den drei Raubtaten erbeutete der Tatverdächtige Bargeld von mehreren Tausend Euro.

Lesen Sie auch: Hessen schafft tausende Plätze für Flüchtlinge

Anfang dieser Woche erkannte ein Zeuge den mutmaßlichen Räuber in der Frankfurter Straße und informierte umgehend die Polizei. Nach seiner Festnahme ließ er sich zur Sache nicht ein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen folgte eine Vorführung bei einer Haftrichterin, welche einen Haftbefehl gegen ihn erließ. Der Mann sitzt nun in einer hessischen Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.