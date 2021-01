Mutter im illegalen Homeoffice in Gießen

Ungewöhnlich: Frauen müssen sich eher selten als geschäftstüchtige Dealer vor Gericht verantworten. Symbolfoto: Mosel

GIESSEN - Die Geschäftsidee war nicht neu, aber offenkundig erfolgreich. Wohl vor allem, weil die Betreiberin einen "bunten Pool an allem" im Angebot hatte. Von ganz weichen bis hin zu harten verbotenen Substanzen, von reichlich Haschisch und Amphetaminen bis hin zu einer recht kleinen Dosis Kokain. Und dank dieses "munter florierenden Drogenhandels" konnte sich die zweifache Mutter auch den eigenen Konsum leisten. Bis die Polizei an einem regnerischen Oktobernachmittag 2019 bei einem "Kunden" unmittelbar nach Verlassen des "Ladens" in einem Mehrfamilienhaus in Gießen über fünf Gramm Amphetamine sicherstellen konnte. Eine Wohnungsdurchsuchung bei der 41-Jährigen förderte vier Wochen später das mannigfaltige Sortiment zutage und setzte dem illegalen Homeoffice ein Ende.

Wegen gewerbsmäßigen Handeltreibens und Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge wird die Dealerin deshalb vom Amtsgericht zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Weil die Angeklagte aber "nach der Tat alles versucht hat, um ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen", entscheidet das Schöffengericht, die Vollstreckung zur Bewährung auszusetzen. Immerhin hat die Frau inzwischen den Drogen abgeschworen und sich selbst den Platz in einer Therapie mit anderen Süchtigen gesucht. Zudem kann die 41-Jährige regelmäßige negative Drogenscreenings dokumentieren.

"Keine Junkie-Bude"

"Es ist aber aufgefallen, dass Sie nur das eingeräumt haben, was Ihnen ganz einfach nachzuweisen war", merkt die Vorsitzende Sonja Robe in der Urteilsbegründung an. Und dazu zählen die rund 54 Gramm Amphetamine, etwa die gleiche Menge der Partydroge MDMA sowie die 51 Gramm Marihuana. Ebenso ein halbes Gramm Kokain sowie "eine Vielzahl an Verpackungsmaterial und Handelsutensilien" wie eine Feinwaage und Zipp-Beutel, fasst Staatsanwalt Dr. Fabian Hohl zusammen. All das war schließlich bei der Durchsuchung in der Wohnung entdeckt worden, in der die Angeklagte gemeinsam mit ihrer 17-jährigen Tochter lebt. Selbst hartnäckiges Leugnen hätte also wenig genutzt. Dass diese durchaus "breite Produktpalette" berauschender Mittel im Zuhause eines Kindes aufbewahrt wurde, "finde ich unverantwortlich", kritisiert die Vorsitzende nachdrücklich. Es sei verwunderlich, dass das Jugendamt nicht eingegriffen habe.

"Es war ja nicht so, dass die Drogen offen herumlagen", entgegnet die Mutter beinahe patzig. Vielmehr habe sie das Lager in ihrem Kleiderschrank versteckt. Für den Verkauf sei ohnehin höchstens die Hälfte der Betäubungsmittel vorgesehen gewesen. "Im letzten Jahr vor den hier angeklagten Taten hat meine Mandantin erhebliche Mengen konsumiert", erläutert ihr Verteidiger Philipp Kleiner. "Das konnte sie nicht finanzieren, und aus diesem Grund hat sie angefangen, zu handeln." Ihre Wohnung sei aber sicher "keine Junkie-Bude" gewesen. Im Gegenteil: "Es war alles sauber und aufgeräumt." Und die Tochter besuche erfolgreich die Schule. "Es hat alles wunderbar geklappt", betont die Angeklagte. Obwohl sie nach einer erlittenen Psychose schwerwiegende gesundheitliche Probleme habe.

Dass sich eine Frau als Dealerin vor Gericht verantworten muss, kommt übrigens eher selten vor. Bemerkenswert an dem Fall ist außerdem, dass die 41-Jährige modisch gekleidet und sorgfältig geschminkt auftritt und damit keinesfalls dem gängigen Klischee einer Drogenabhängigen entspricht. Eine lukrative Einnahmequelle soll der Drogenhandel für die beschäftigungslose Frau indes nicht gewesen sein. Die knapp 4000 Euro, die im Safe und unter Kleidungsstücken von den Kripobeamten aufgespürt werden konnten, habe sie jedenfalls von ihrem Vater erhalten, um die Beerdigung ihrer Mutter zu bezahlen.

"Szenetypische Stückelung"

"Mein Vater war spielsüchtig", sagt die Frau mit stockender Stimme. Er habe verhindern wollen, dass er das Geld verzockt und ihr vorsorglich gegeben. Damit widerspricht die Angeklagte, die Summe als "Drogengeld" einzuziehen. Die Beisetzungskosten seien nämlich noch immer nicht beglichen. "Es wurden kleine Scheine in szenetypischer Stückelung gefunden", stellt Sonja Robe klar. Darüber hinaus habe sie wiederholt unterschiedliche Angaben zu dem Betrag gemacht und sogar noch versucht, die Polizei vom rechtmäßigen Besitz des Geldes bei einem Telefonat mit dem Vater zu überzeugen. Das Schöffengericht schenkt ihren Beteuerungen in diesem Punkt ebenso wenig Glauben wie der Aussage, dass sie gerade jene 5,28 Gramm Amphetamine ihrem Bekannten im Oktober 2019 nicht verkauft, sondern geschenkt habe. Denn: "Er hat mir viel geholfen und ist auch mit meinem Hund rausgegangen." Die drei Richter haben, wie der Staatsanwalt, keinen Zweifel daran, dass es sich dabei um ein typisches Drogengeschäft und keineswegs nur um eine - ebenfalls unerlaubte - "Abgabe" gehandelt habe. Überhaupt folgt das Schöffengericht in seiner Entscheidung der Argumentation und dem Antrag von Fabian Hohl. Zumal die 41-Jährige auch nicht endgültig "reinen Tisch" gemacht, ihren Lieferanten und mögliche andere Beteiligte genannt hat. "Wenn sie weitere Angaben macht, dann würde sich die Tür für weitere Ermittlungen öffnen", so Verteidiger Kleiner. Folglich werde sich seine Mandantin nicht über die beiden angeklagten Fälle hinaus selbst belasten.

Das Gericht bestätigt letztlich die Einziehung des Geldes und legt der Angeklagten 250 gemeinnützige Arbeitsstunden als Bewährungsauflage auf.