MWB aktualisieren Daten versiegelter Flächen in Gießen

GIESSEN - (red/fod). Die Mittelhessischen Wasserbetriebe (MWB) führen im Juni in Gießen eine Befragung der Grundstückseigentümer zur Neuermittlung der angeschlossenen befestigten Grundstücksflächen durch. Bereits seit 1992 werden in Gießen die Gebühren für Schmutz- und Regenwasser getrennt erhoben. Die transparente Umsetzung des Verursacherprinzips, die damals als innovativ galt, ist laut der Pressemitteilung seit wenigen Jahren nach gängiger Rechtsprechung Pflicht. Zu groß wäre die Ungerechtigkeit, wenn es nur eine gemeinsame Abwassergebühr geben würde. Anders als bei der gemeinsamen Gebühr wird klar, dass jeder Quadratmeter versiegelte Grundstücksfläche Geld kostet, und so versucht jeder Eigentümer eines Grundstücks, mit möglichst wenig versiegelter Fläche auszukommen. Das führte dazu, dass die gesamte versiegelte Fläche in Gießen trotz der vielen Neubaugebiete 2018 kleiner war als 2005. Mit diesem äußerst wichtigen Schritt gegen Überschwemmungen bei Starkregenereignissen nehme Gießen eine mustergültige Rolle im Kampf gegen die Folgen des Klimawandels ein.

Die quadratmetergenaue Gebührenerhebung setzt voraus, dass die Flächendaten stetig aktualisiert werden. Dies erledigen die Mitarbeiter der MWB tagtäglich in mühevoller Kleinarbeit, in dem sie alle Änderungen an Flächen, die ihnen gemeldet oder anders bekannt werden, in ihr Datensystem einpflegen. Für Änderungen, die den MWB nicht bekannt werden, ist es erforderlich, im Abstand einiger Jahre eine systematische Neuerfassung der versiegelten Flächen durchzuführen.

Aus diesem Grund treffen die MWB bereits seit Monaten Vorbereitungen für die Befragung der Grundstückseigentümer. Die im ersten Schritt bei einer Befliegung erstellten Luftbilder werden mittels digitaler Erfassungstechnik ausgewertet. Die Flächendaten werden anschließend in grundstücksbezogene Luftbilder und Erfassungsbögen vorläufig eingetragen. Ende Mai werden schließlich die so vorbereiteten Unterlagen zur Prüfung und Rücksendung den Eigentümern zugesandt. Diese haben so die Möglichkeit einer unverzüglichen Korrektur und Kommentierung. Dies liegt in der Regel auch im Interesse eines jeden Eigentümers. Denn wenn Flächen – etwa eine Terrasse – beispielsweise nicht an das Entwässerungssystem angeschlossen und damit kostenfrei sind, können das die MWB nicht immer wissen. Reagieren die Grundstückseigentümer nicht, so wird davon ausgegangen, dass die automatisiert festgestellten Daten korrekt sind. Die bisherigen Flächendaten kommen ab 2022 nicht mehr zur Anwendung.

Es wird erwartet, dass die Summe aller befestigten Flächen auf dem derzeitigen Niveau bleibt oder geringfügig steigt, was zur Stabilisierung der Gebührenhöhe je Quadratmeter beiträgt. Sollte die gesamte versiegelte Fläche sich nennenswert erhöhen, ist von einer Senkung der Gebührenhöhe je Quadratmeter auszugehen. Zur Erklärung hierzu führt der stellvertretende MWB-Betriebsleiter Steffen Kraft auf Nachfrage des Anzeigers aus: „Wenn sich durch die Neuerhebung die Summe der gebührenrelevanten, versiegelten Fläche im Stadtgebiet im Vergleich zur bisherigen Flächensumme erhöht, dann sinkt der Quadratmeterpreis. Umgekehrt wird bei einer geringeren Flächensumme der Quadratmeterpreis steigen.“ Dieser Preis werde für alle Grundstücke gleich sein.

Auf jeden Fall werde das Ergebnis der Neuerfassung der Flächen transparent veröffentlicht, heißt es in der Pressemitteilung. Bei der Auswertung der Luftbilder der rund 13 000 Grundstücke und der Durchführung der Befragung werden die MWB von zwei versierten Fachunternehmen unterstützt.