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Freitag, 17.04.2020 - 12:30
3 min

MWB in Gießen auf Corona-Krise eingestellt

Als kritische Infrastruktur haben die Mittelhessischen Wasserbetriebe in Gießen ihre Arbeitsabläufe angepasst. Das Klärwerk ist im organisierten Notbetrieb.

Von Stephan Scholz
Das Klärwerk der MWB ist seit Wochen im organisierten Notbetrieb. Archivfoto: Mittelhessische Wasserbetriebe

Das Klärwerk der MWB ist seit Wochen im organisierten Notbetrieb. Archivfoto: Mittelhessische Wasserbetriebe

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