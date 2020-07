Nach 26 Jahren: Leiter des Rewe-Marktes am Marktplatz Gießen im Ruhestand

Hatte stets ein offenes Ohr für seine Kunden: Wolfgang Biegler, der sich nach 26 Jahren als Leiter des Rewe-Marktes in der Marktstraße in den Ruhestand verabschiedet. Foto: Krauskopf

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen (red). 48 Jahre lang arbeitet Wolfgang Biegler schon bei Rewe, 26 Jahre davon hat er den Rewe-Markt in der Gießener Marktstraße geleitet. Am 1. August beginnt für den 63-Jährigen nun ein neuer Lebensabschnitt. Denn der langjährige und bei vielen Kunden bekannte und beliebte Marktchef geht in den wohlverdienten Ruhestand. Von seinen Mitarbeitern, Kunden und Kollegen hat er sich bereits verabschiedet und genießt bis zum Renteneintritt nun noch seinen Resturlaub.

Wolfgang Biegler hat sich mit vollem Einsatz seiner Tätigkeit gewidmet. "Mein Laden war wie ein Zuhause für mich", so der angehende Ruheständler. Und für viele Gießener war er eine Institution. Von einer Gießener Zeitung wurde er sogar einmal als "Sozialarbeiter" bezeichnet.

2000 Kunden besuchten vor der Corona-Pandemie täglich "seinen" Markt - und das bei einer Verkaufsfläche von nur 330 Quadratmetern. Für sie alle hat Wolfgang Biegler ein offenes Ohr gehabt. Unterstützt wurde er von seinem 19-köpfigen Team.

"Unser Geschäft ist eine Anlaufstelle für viele Menschen aus den unterschiedlichsten Schichten, insbesondere auch für Ältere. Aber auch viele junge Menschen kaufen hier ein. Viele kenne ich von Baby an. Man kann auch sagen, ich habe Menschen durch's Leben begleitet", resümiert Wolfgang Biegler.

Viel Schönes, manch Skurriles, aber auch Bewegendes hat er während seiner Tätigkeit in Gießen erlebt. So erinnert sich Wolfgang Biegler an eine Kundin, die wenige Stunden nach dem Tod ihres Mannes einkaufen gekommen ist, weil sie dies als trostreich empfand. Eine andere Kundin backte für ihn jahrelang zu Weihnachten und zu Ostern mehrere Dosen Plätzchen, über die er und seine Frau sich stets sehr freuten.

"Und natürlich gab es aufgrund der Lage auch die eine oder andere Herausforderung. Der Markt befindet sich in einem sozialen Brennpunkt. Aber ich habe versucht, allen auf Augenhöhe zu begegnen - und das hat meistens gut funktioniert", berichtet Biegler.

Seinen Werdegang begann er 1972 mit einer Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann in Bad Berleburg. Es folgten die Bundeswehr und eine zweijährige Springerzeit in verschiedenen Supermärkten. Im Anschluss arbeitete er als Marktleiterassistent und trat anschließend seine erste Marktleiterstelle in Sinn an. Bevor er 1994 die Leitung der Filiale in der Gießener Marktstraße übernahm, war er zudem als Marktleiter in Bad Nauheim und Lollar tätig.

Neuer Marktleiter des Rewe-Marktes in der Marktstraße wird Michael Hagner, der bislang den Markt in Niederbrechen geleitet hat und früher sogar einmal Bieglers Vorgesetzter war. Diesem wünscht er viel Erfolg und "eine ebenso gute Zeit, wie ich sie in Gießen hatte."