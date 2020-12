3 min

Nach Abseil-Aktion in Gießen: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Nötigung

Die Unterstützer der Waldbesetzung in Dannenrod hatten sich in Höhe Ursulum in Gießen über der A 485 abgeseilt. Zwei von ihnen sollen auch Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet haben. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Von Ingo Berghöfer