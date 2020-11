Nach Angriff auf Shisha-Bar: Bewährung für Gastronom aus Gießen

Die Mitangeklagten des 27-Jährigen haben ihr Urteil bereits Ende Oktober erhalten. Archivfoto: Mosel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Giessen (jmo). Seine sechs Mitangeklagten haben ihr Urteil bereits vor gut zwei Wochen entgegengenommen. Nun ist auch der Prozess gegen einen Gießener Gastronom vor der Jugendkammer des Landgerichts abgeschlossen worden. Wegen gefährlicher Körperverletzung und Landfriedensbruch erhält der 27-Jährige eine zehnmonatige Bewährungsstrafe und muss 2000 Euro an die Opferhilfe-Organisation "Weißer Ring" zahlen. Das Verfahren gegen den Mann war abgetrennt worden, da er sich nach einem Corona-Fall in Quarantäne begeben musste.

Im Sommer 2016 stürmten 18 vermummte Personen eine Offenbacher Shisha-Bar; Schlagstöcke und Pfefferspray kamen zum Einsatz, ein Mann trug Stichverletzungen in Arm, Hand, Bauch und Hals davon. Doch wer das Messer eingesetzt hat, lässt sich nicht nachweisen. Ein Vorfall in einer Disco, an dem der Gastronom maßgeblich beteiligt war, ist nach Ansicht der Kammer als Motiv wahrscheinlich. "Es ging um eigene Rache", fasst der Vorsitzende Andreas Wellenkötter zusammen.

Als "Hurensohn Offenbach" war die Telefonnummer des späteren Opfers und Nebenklägers im Handy des Angeklagten eingespeichert. Der Gießener hatte sich vor einem Club, "eher als einer der Guten", wie Staatsanwalt Rouven Spieler in seinem Plädoyer betont, in einen Streit eingemischt. Als "Hauptprotagonist und Leidtragender" war der 27-Jährige eingeschritten, als eine Frau aus dem Freundeskreis des Nebenklägers heraus "nicht gut behandelt worden ist". Dafür kassierte der Angeklagte Prügel. Die "Initialzündung" für den späteren Angriff auf die Shisha-Bar als Stammlokal des Kontrahenten habe demnach "im rein privaten Umfeld" gelegen, so Spieler. Die Rivalität zwischen den rockerähnlichen Gruppierungen "Bahoz" (kurdisch für "Sturm") und den türkisch-nationalistischen "Osmanen Germania" habe in diesem Fall keine Rolle gespielt. "Es hätten auch Schalke- gegen BVB-Fans sein können." Dass der 27-Jährige bei dem Angriff mitgemischt hat, stützt Spieler größtenteils auf Indizien. Denn auf den Videoaufzeichnen ist der Angeklagte nicht eindeutig zu erkennen, ein Polizeibeamter hatte ihn - fälschlicherweise, wie sich später herausstellte - identifiziert. Dennoch bleibt für den Strafverfolger "kein vernünftiger Zweifel" am Tatbeitrag des Gießeners, auch weil sich dieser in abgehörten Telefonaten klar geäußert hatte.

Weiterführende Links

Während die Verteidigung auf Freispruch plädiert, fordert Spieler eine zwölfmonatige Bewährungsstrafe, auch weil der Angeklagte einschlägig vorbestraft ist. Bereits im Jahr 2009 musste sich der Gießener wegen Bandendiebstahls in 30 Fällen sowie räuberischer Erpressung vor Gericht verantworten. Der heute 27-Jährige gehörte laut dem damaligen Urteil "zu einer Gruppierung mit eigenen Regeln". Bei Einbrüchen - hauptsächlich in Kitas in Gießen - machten die jungen Männer zwar nur kleine Beute, verursachten allerdings teils Schäden im fünfstelligen Bereich. Sie schlugen Aquarien ein, entleerten Feuerlöscher, schnitten Wasserbetten auf und verteilten Scheuermilch.

Die Kammer ist letztlich davon "überzeugt, dass der Angeklagte einer der Angreifer war", so Wellenkötter in der Urteilsbegründung. Die drei Berufs- und zwei Laienrichter stützen sich auf die "differenzierte und plausible" Aussage des Nebenklägers, die besser gewesen sei "als zunächst vermutet". Der Offenbacher, der den Angeklagten eindeutig als einen der Täter erkannt hat, war mehrfach nicht vor Gericht erschienen und musste schließlich von der Polizei vorgeführt werden.

Die drei jüngsten Mitangeklagten - zum Tatzeitpunkt 17, 18 und 20 Jahre alt und damit Jugendliche und Heranwachsende - wurden Ende Oktober wegen gefährlicher Körperverletzung und schwerem Landfriedensbruch verwarnt. Ein 26-Jähriger, der bereits früh ein Geständnis abgelegt hatte, erhielt eine zehnmonatige Bewährungsstrafe. Eineiige Zwillingsbrüder aus Seligenstadt wurden freigesprochen.