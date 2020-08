Nach Corona-Fall an Alexander-von-Humboldt-Schule in Gießen: "Wir sind vorbereitet"

Kurz nach den Sommerferien gibt es an der AvHS einen Corona-Fall. Foto: Friese

Giessen. Es ist der erste Corona-Fall an einer Gießener Schule nach der Rückkehr zum Regelbetrieb in der vergangenen Woche: Am Dienstag bestätigte das Gesundheitsamt des Landkreises die Covid-19-Infektion eines Schülers der Alexander-von-Humboldt-Schule (AvHS). 15 Klassenkameraden sowie drei Lehrkräfte sind seitdem in Quarantäne. "Wir haben diese Maßnahmen sofort ergriffen", betont Schulleiter Markus Koschuch im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Nachricht hat er der Klasse selbst überbracht. "Die Bestürzung war sehr groß."

Nach der Rückkehr aus einem Risikogebiet und anschließender Quarantäne sei der betroffene Schüler erstmals wieder zum Unterricht erschienen. Allerdings nur für rund drei Stunden, denn dann habe das Gesundheitsamt über das positive Testergebnis informiert. Einen Tag später herrscht an der Mittelstufenschule in der Weststadt dennoch keine große Aufregung. "Dass das irgendwann passieren würde, war für uns zu erwarten. Wir sind aber auf diese Fälle vorbereitet", so Koschuch. In den Planungen zur Wiederaufnahme des Schulbetriebs seien verschiedene Szenarien durchgespielt worden. "Da hat alles super funktioniert." Dabei gelte der Grundsatz "lieber eine Maßnahme zu viel" durchzusetzen, auch um eine erneute Schließung der Schule unbedingt zu vermeiden. "Das Home-Schooling ersetzt den Unterricht vor Ort nicht", ist der Schulleiter überzeugt und befürchtet, dass in den vergangenen Monaten bereits "große Defizite" entstanden sind. Aus welcher Jahrgangsstufe der mit Covid-19 infizierte Junge stammt, will Markus Koschuch nicht öffentlich machen. Es handle sich allerdings um "reifere Schüler", die die Lage verstanden hätten. Die nun in Quarantäne befindlichen Klassenkameraden und Lehrkräfte seien teils "nur flüchtig" mit dem Jungen in Kontakt gewesen. Weitere Klassen seien nicht betroffen. Das Gesundheitsamt habe versichert, dass die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung vor diesem Hintergrund minimal sei.

Wie Landkreis-Pressesprecher Dirk Wingender verdeutlicht, sollen die Schüler und Lehrer am kommenden Montag getestet werden. In den ersten Tagen nach einer möglichen Infektion sei das Coronavirus noch nicht nachweisbar. Nach den Kriterien des Robert-Koch-Instituts (RKI) seien auch hier grundsätzlich nur die Kontaktpersonen des bestätigt Infizierten in Quarantäne, nicht aber deren Kontaktpersonen. Das heißt, für die Angehörigen der Schüler und Lehrkräfte gilt diese Maßnahme zunächst nicht.

Natürlich meldeten sich "besorgte Eltern" in der Schule, so Schulleiter Koschuch. "Wir können aber hoffentlich Ruhe reinbringen." Die AvHS hat eine Hotline eingerichtet, darüber hinaus seien die Klassenlehrer über die Kommunikationsplattform "IServ" wie gewohnt erreichbar. So fänden die 250 Schüler und ihre Eltern "immer jemanden, der für sie da ist". Dazu stehe die Schule in regem Kontakt mit dem Gesundheitsamt. "Wir machen das Beste daraus", sagt Markus Koschuch und setzt auf "tägliches reagieren". Denn gut vorbereitete Strategien seien in diesen Tagen besonders wichtig.