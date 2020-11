Nach Corona-Fällen: Besuchsverbot in Gießener Pflegeheimen

Archivgrafik: tma

GIESSEN - Gießen (red). Nach bestätigten Corona-Infektionen in Alten- und Pflegeheimen hat das Gesundheitsamt des Landkreises Gießen in mehreren Einrichtungen Quarantänemaßnahmen und Testungen angeordnet. Insgesamt sind acht Beschäftigte sowie drei Bewohnerinnen und Bewohner positiv getestet worden. Betroffen sind das Caritashaus Maria Frieden und das Alloheim in Gießen sowie das Seniorenzentrum Linden. Mit Unterstützung der Johanniter werden in den kommenden Tagen alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeitenden der betroffenen Wohnbereiche getestet. Solange die Testergebnisse ausstehen, hat das Gesundheitsamt mit den Einrichtungsleitungen ein Besuchsverbot für die betroffenen Wohnbereiche vereinbart. Dieses umschließt ebenfalls Bereiche, in denen Personal der betroffenen Bereiche zeitweise eingesetzt war.