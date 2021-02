"Nach der Haft zurück zur Stadt Gießen"

Keine Chance auf die alte Stelle: Das Arbeitsgericht im Aulweg schließt sich der Argumentation der Stadt an und weist die Klage der Straftäterin ab. Foto: Mosel

GIESSEN - Die blutige Attacke kam für den Ehemann völlig unerwartet. Obwohl die Drohungen seiner Frau eindeutig waren. "Ich schwöre bei Gott, ich werde Dir jeden Scheißknochen brechen", hatte sie ihm noch am Vorabend in einer Chatnachricht mitgeteilt. Und wenig später warf er seiner Gattin in einer Sprachaufzeichnung selbst vor: "Du würdest mich im Schlaf töten." Und er fügte hinzu: "Du würdest auch die Kinder töten." Immerhin soll die Erzieherin aus dem Kreis Gießen genau das im Laufe der sich über Jahre hinziehenden zahllosen Streitigkeiten bereits mehrfach angekündigt haben. "Aber ich habe niemals geglaubt, dass so etwas passiert", versicherte der frühere US-Soldat im vergangenen Sommer vor dem Landgericht. Folglich wollte er in der Nacht zum 17. Dezember 2019 auch sorglos im Wohnzimmer der gemeinsamen Wohnung übernachten. Um kurz nach 3 Uhr morgens ist es dann aber doch passiert. "Mit mindestens einem Messer stach die Angeklagte mindestens zehn Mal auf den Körper - Thorax, Gesicht und Arme - ihres auf dem Sofa schlafenden Ehemannes ein", hieß es in der Anklageschrift. Allein durch eine Notoperation konnte das Opfer gerettet werden. Wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung wurde deshalb gegen die Leiterin einer Kindertagesstätte der Stadt Gießen eine Freiheitsstrafe von vier Jahren verhängt. Drei Wochen nach dem Urteil, am 21. Juli 2020, formulierte ihre Arbeitgeberin eine außerordentliche fristlose Kündigung. Diese sei schon wegen der Dauer des Freiheitsentzugs gerechtfertigt, so die Begründung. Die Stadt argumentierte zudem, dass auch wegen des verübten schwerwiegenden Deliktes eine Weiterbeschäftigung nicht zumutbar sei. Vor dem Arbeitsgericht drehte sich am Freitag zunächst alles um die Frage, ob die Kündigung der 39-Jährigen überhaupt fristgerecht im Original in der Justizvollzugsanstalt zugestellt worden ist. Das muss nämlich laut der gesetzlichen Vorgaben innerhalb einer Frist von zwei Wochen geschehen. Der Verdi-Sekretär, der die Erzieherin als Rechtsbeistand vertritt, äußerte daran deutliche Zweifel. Konkret belegen konnte er seine Mutmaßungen indes nicht. "Ich kann das nur mit Nichtwissen bestreiten", räumte er ein. Gleichzeitig bestätigte er, dass eine Ausfertigung des Schreibens in der Gewerkschaftszentrale in der Walltorstraße eingegangen sei.

"Nicht mit Kindern"

Das war für die 3. Kammer ausreichend, die letztlich die Klage insgesamt abgewiesen und sich der Argumentation der Stadt angeschlossen hat. Schließlich trug die Kündigungsschutzklage bereits das Datum vom 24. Juli. Diese sei vom Vater der Straftäterin initiiert worden, der sich wiederum nach einem Telefonat mit seiner Tochter an Verdi gewandt hatte. "Das sind deutliche Anhaltspunkte, dass auch Originale weitergegeben wurden", so die Vorsitzende. Obendrein lag der Dienstleistungsgewerkschaft "eine Vollmacht im Zusammenhang mit einer Personalvertretungssache vor dem Verwaltungsgericht" vor, die der fristlosen Kündigung vorgeschaltet war - die Mutter von zwei Kindern gehörte diesem Gremium an. Und diese Vollmacht umfasste explizit die Entgegennahme von Urkunden.

Schneller erledigt war hingegen der Wunsch der 39-Jährigen "auf aktive Weiterbeschäftigung". Diesen Punkt der Klage zog ihr juristischer Beistand im Laufe der Verhandlung zurück. "Grundsätzlich hätte sie es am liebsten, nach der Haft wieder bei der Stadt arbeiten zu können", betonte der Verdi-Sekretär. Und merkte selbst an: "Sicherlich nicht mit Kindern."

Das scheint angesichts der Feststellungen des psychiatrischen Sachverständigen in dem Strafprozess tatsächlich kaum vorstellbar: "Die instabile Persönlichkeitsstörung, welche die Angeklagte hat, macht die Tat zwar nicht weniger schwer, führt aber zu einer anderen rechtlichen Bewertung", erläuterte die Vorsitzende Richterin damals in der Urteilsbegründung. Diese erhebliche emotionale Labilität in Verbindung mit der "hochexplosiven Mischung, als die sich die Ehe dargestellt hat", und der extremen Belastungssituation in ihrer Tätigkeit als Leiterin einer Kindertagesstätte sei der Grund dafür, dass sie sich in einem Zustand befand, in dem eine verminderte Steuerungsfähigkeit nicht ausgeschlossen werden könne. Aus dieser Einschätzung resultierte, dass die Frau "nur" wegen versuchten Totschlags und nicht - wie angeklagt - wegen versuchten Mordes verurteilt wurde. Sorge äußerte die Schwurgerichtskammer allerdings darüber, dass die 39-Jährige "unter gewissen Umständen und beim Vorliegen bestimmter Faktoren keine Impulskontrolle hat".

Ohnehin hat das Bundesarbeitsgericht in einem anderen Fall im Jahr 2013 entschieden: "Wenn im Kündigungszeitpunkt noch eine Haftstrafe von mehr als zwei Jahren zu verbüßen ist und eine Entlassung vor Ablauf von zwei Jahren nicht sicher zu erwarten steht, kann dem Arbeitgeber regelmäßig nicht zugemutet werden, lediglich Überbrückungsmaßnahmen zu ergreifen und auf eine dauerhafte Neubesetzung des Arbeitsplatzes zu verzichten."

Das wiederum löste vor der 3. Kammer bemerkenswerte juristische Diskussionen aus: Der Verdi-Sekretär mutmaßte, dass vielleicht "Berufung" gegen das Strafurteil eingelegt worden sei und sich an der Höhe von vier Jahren noch etwas ändern könnte. Und gemeinsam mit dem Gericht überlegten Vertreter von Klägerin und Beklagter, ob die Untersuchungshaft der 39-Jährigen wohl angerechnet wird. "Möglicherweise kann sie Freigängerin werden, wenn sie ein Arbeitsverhältnis nachweisen kann", so ihr Rechtsbeistand. Darauf gebe es allerdings noch keine Hinweise.

Das Urteil, gegen das übrigens keine zulässige Revision eingelegt wurde, ist längst rechtskräftig, befindet sich offenbar aber nicht in den Akten des Arbeitsgerichtsverfahrens. Und U-Haft wird natürlich auf die Zeit hinter Gefängnismauern angerechnet. Berufung wiederum ist gegen die Entscheidung der 3. Kammer möglich - zuständig dafür wäre das Landesarbeitsgericht in Frankfurt.