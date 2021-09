3 min

Nach Falschfahrer-Unfall: Gießener Schüler in Trauer vereint

Mitschüler gedenken der bei einem Unfall auf der A5 verunglückten 19-Jährigen. In Gottesdiensten wird an sie erinnert, in den Schulen leisten Seelsorger Unterstützung.

Von Barbara Czernek