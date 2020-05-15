Lokales

Stadt Gießen

mehr aus Stadt Gießen
plus
Freitag, 15.05.2020 - 06:00
3 min

Nach Insolvenzantrag: Sorgen um Zukunft von Poppe in Gießen

Der weltweit agierende Automobilzulieferer Veritas hat Insolvenz beantragt. Was bedeutet das für die zugehörige Poppe GmbH in Gießen? Der Insolvenzverwalter hält sich bedeckt.

Von Ingo Berghöfer
Die Poppe GmbH schaut nach dem Insolvenzantrag des Mutterkonzerns in eine ungewisse Zukunft. Der Insolvenzverwalter bescheinigt dem Standort aber eine zukunftsfähige Produktpalette. Archiv-Foto: Schultz

Die Poppe GmbH schaut nach dem Insolvenzantrag des Mutterkonzerns in eine ungewisse Zukunft. Der Insolvenzverwalter bescheinigt dem Standort aber eine zukunftsfähige Produktpalette. Archiv-Foto: Schultz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+E2yyp3AyowjiLw5RnJHtIzIlnKEuplOOEljtMJyhVUqyoUE3MJy0VTSanJIlMJ5xMKVtDKI0o21iLzyfraIfnJIzMKWypvOuqKZtE2IfozuuqKAyovjtraHtMTIlVTS1L2ttMTyyVSOipUOyVRqgLxttnJ4tE2yyj59yovOaMJwQgaW0YPObLKDtLzIcoFOOoKEmM2IlnJAbqPOVLJ5uqFOynJ5yovOOoaElLJptLKIzVRIlj7MzMz51ozptMTImVRyhp29fqzIhraMypzMunUWyoaZtM2ImqTIfoUDhVREuplOUMKWcL2u0VTuuqPOxnJImMJ0tDJ50pzSaVTIhqUAjpz9wnTIhVUIhMPOxMJ4tH2ShnJIlqJ5ap2I4pTIlqTIhVRElYvOXLJ4tGJSln3ImVSOfLKEbozIlVUMiovOxMKVtF2ShrzkynFOPpzyhn21uoz4tWvODLKW0ozIlVUc1oFO2o3Wfj6E1MzyaMJ4tFJ5mo2k2MJ56qzIlq2SfqTIlVTWyp3EyoTk0YvORMKVtn8B8ozEcM3EyVTShYPOmnJAbVUc1ofBxL2umqPOynJ5gLJjtMJyhMJ4tj5kvMKWvoTywnlQQiTWypvOxnJHtLJg0qJIfoTHtGTSaMFOvMJxtIzIlnKEuplO6qFO2MKWmL2uuMzMyovO1ozDtMTyyVR3QgzqfnJAbn2IcqTIhVToQiUVtMTyyVSAuozyypaIhMlOxMKZtIJ50MKWhMJugMJ5mVTS1p3c1oT90MJ4h
DJ5mL2ufnJKQa2IhMPOmo2kfqTIhVTEcMFOZj7MbozHtqJ5xVRqynZBxoUEypvOxMKVtpaIhMPNlZwNjVRWyp2Abj6EzqTyaqTIhVTyhVREyqKEmL2ufLJ5xVToQiUVtMTyyVT7QcTAbp3EyovOxpzIcVR1iozS0MFO6qJ7QcTAbp3Dtj7kvMKVtMJyhMFOWoaAioUMyoacaMJkxqz9lMzyhLJ56nJIlqJ5aVTqyp2ywnTIlqPO3MKWxMJ4hVRyhp2qyp2SgqPOvMKAwnZBxMaEcM3DtIzIlnKEuplN0AQNjVR1cqTSlLzIcqTIlVTShVUc3j7MfMvOGqTShMT9lqTIhVTyhVRI1pz9jLFjtD2ucozRtqJ5xVR5ipzEuoJIlnJguYt==
GzSwnPOOozquLzIhVTEyplOIoaEypz5ynT1yoaZtn29hoaEyVTEcMFOuozqyp3ElMJW0MFOOqJMhLJugMFOynJ5yplO3MJy0MKWyovOWoaMyp3EipaZtnJ4tE2ImqTSfqPOxMKVtVxSgMKWcL2ShVRyhMUImqUWcLJjtDJAkqJymnKEco24tD29lpT9lLKEco24vVPuOFHSQXFNvozywnUDtpT9mnKEcqvOuLzqyp2AboT9mp2IhVvO3MKWxMJ4hVR5iL2ttnJ0tEzIvpaIupvObLKE0MFOOFHSQVUMiovOxMJ4tIzIlnKEupl1AnKEupzWynKEypz4tMJyhMJ4tMaWynKqcoTkcM2IhVSMypaccL2u0VUMiovOZo2uhLJ50MJyfMJ4tLJkmVSMipzS1p3AyqUc1ozptMfB8pvOxMJ4tEJyhp3EcMJptM2Izo3WxMKW0VPuxMKVtDJ56MJyaMKVtLzIlnJAbqTI0MFxhVSc1oTI0raDtnZBxqUEyovOuLzIlVTEcMFOOqKA3nKWeqJ5aMJ4tMTIlVRAiqzyxYGR5YIOuozEyoJyyVUIhMPOxnJHtMTSgnKDtqzIlLaIhMTIhMJ4tIJ1mLKE6pfB8L2gaj6EhM2HtMTyyVSMypzuuozEfqJ5aMJ4toJy0VTEyoFOWoaMyp3EipvOgLKAmnKLtLzIynJ50pfBxL2u0nJq0YPOmolOJMKWcqTSmVTyhVTIcozIlVSOlMKAmMJ1cqUEynJk1ozph
CUAjLJ4tL2kup3Z9W21fov1wMJ50MKVaCx1upzg0pfB8L2gaLJ5a
IzIlnKEupljtnTIlqz9lM2IaLJ5aMJ4tLKImVTEyoFQQcTk0MKA0MJ4tn2S1qUAwnUIeqzIlLKWvMJy0MJ5xMJ4tIJ50MKWhMJugMJ4tETI1qUAwnTkuozEmYPOxMKVtZGt0BFO2o24tI2yfoTyuoFOSoTkco3E0VTyhVRWypzkcovOaMJqlj7khMTI0MJ4tVxWypzkcozIlVRq1oJ1cq2SlMJ5zLJWlnJfvYPOcp3DtMJyhMKVtMTIlVToQiTulMJ5xMJ4tEJ50q2ywn2k1ozqmpTSlqT5ypvO1ozDtJaIfnJIzMKWypvOxMKVtDKI0o21iLzyfnJ5xqKA0pzyyYvOGMJy0VRIhMTHtZwNkBPOej6EgpTM0MFOxMKVtF29hrzIlovOgnKDtraIhMJugMJ5xVUAwnUqcMKWcM2IlMJ4tDzIxnJ5aqJ5aMJ4hVREcMFOIoaEypz5ynT1yovOxMKVtE3W1pUOyVUqupzIhVTWypzIcqUZtnJ0tEzIvpaIupvOgnKDtMJyhMJ0tGJSln3Elj7kwn2quozptqz9hVT1ynUVtLJkmVUcynT4tHUWirzIhqPOeo25zpz9hqTyypaDhVREypvOJMKWaoTIcL2ttoJy0VTEyoFOaoT9vLJkyovOKMKE0LzI3MKWvp3IgMzIfMPO6MJyaMFjtMTSmplOynJ4tp2yaozyznJguoaEypvOHMJyfVTEypvOOpzWynKEmpTmQcUE6MFOcovORMKI0p2AboTShMPOhqKVtMTShovOaMKAcL2uypaDtq2IlMTIhVTiQgz5hMFjtq2IhovOVMKWmqTIfoUIhM3AuoaEynJkyVTyhVRmQcT5xMKVtoJy0VTqypzyhM2IlMJ4tHUWiMUIeqTyioaAeo3A0MJ4tqzIloTSaMKW0VUsQiUWxMJ4fVTucMpBsVTImVTEuoJSfplOcovOynJ5ypvOJMKWcqTSmYIOlMKAmMJ1cqUEynJk1ozph
DzIlMJy0plOcoFOTMJWlqJSlVUqupvOvMKAwnTkip3AyovO3o3WxMJ4fVTEup3ZtLzymVRIhMTHtZwNlZvOuoFOVLKIjqUA0LJ5xo3W0VTyhVRqyoT5bLKImMJ4tqz9hVQR0ZQNtDKWvMJy0p3Ofj6E0rzIhVTcyMTIlVUc3MJy0MFO3MJqzLJkfMJ4tp29foUEyYvOPMJxtHT9jpTHtnJ4tE2yyj59yovOmo2kfqTIhVTEuM2IaMJ4tVz51pvVtZwNtqz9hVQVmZPOGqTIfoTIhVUqyM2MuoTkyov4tFJ0tE2ImLJ10n29hrzIlovOcp3DtHT9jpTHtM3I0VTS1Mzqyp3EyoTk0YPO3MJyfVT1uovOxo3W0VSOlo2E1n3EyVTuypaA0MJkfqPjtMTyyVT5cL2u0VT51pvOcovOxMKVtDKI0o21iLzyfnJ5xqKA0pzyyVT5uL2uaMJMlLJq0VUqypzEyovO1ozDtMTyyVTS1L2ttozywnUDtnJ4tE8BxoacyVUMiovOvnJkfnJqypzIhVR1cqTWyq2IlLzIlovOcoFOOqKAfLJ5xVTIlp2I0raDtq2IlMTIhVTiQgz5hMJ4hVSOipUOyYIOlo2E1n3EyVTgioJ1yovOhMJWyovOxMKVtDKI0o3Olo2E1n3Eco24tLKIwnPOcovOxMKVtDJ5fLJqyov0tqJ5xVRqyLfBxqJEyqTIwnT5cnljtnJ0tGJSmL2ucozIhYFO1ozDtDKOjLKWuqTIvLKHtp293nJHtnJ0tDzIlMJywnPOxMKVtMKWhMKIypzWupzIhVRIhMKWanJIhVUc1oFOSnJ5mLKE6Yt==
VyOipUOyVTymqPOaMKqcp3Aypz1uj59yovOynJ5yVRWyp29hMTIlnTIcqPjtMTRtMTSmVSqypzftpzIwnUDtLKI0LKWeVTSlLzIcqTI0VUIhMPOuqJAbVR5cL2u0YHS1qT9go3EcqzHgF3IhMTIhVTWyMTyyoaDvYPOmLJq0VTEypvO2o3Wfj6E1MzyaMFOWoaAioUMyoac2MKW3LJk0MKVtFzShVR1upzg1plODoTS0nT5ypvOuqJLtDJ5zpzSaMFjtM2yvqPOmnJAbVTShp29hp3EyovOuLzIlVT5iL2ttLzIxMJAeqP4tVyqcpvOvMJMcozEyovO1oaZtLJ0tDJ5zLJ5aVTEyplOWoaAioUMyoacuoaElLJqmqzIlMzSbpzIhpl4tJzyyoPOcp3DtMTyyVSAuozyypaIhMlO1ozDtEKWbLJk0qJ5aVTEypvOOpzWynKEmpTmQcUE6MF4tI2ywnUEcMlOcp3DfVTEcMFOmMJulVUIhqTIlp2AbnJIxoTywnTIhVRS1MzquLzIhVUAwnT5yoTkmqT3QgzqfnJAbVUc1VUOlnJ9lnKAcMKWyovO1ozDtLJ4tGZB2p3IhM2IhVUc1VTSlLzIcqTIhYvOSpaA0MFOOqKAmLJqyovO3MKWxMJ4tqJ5aMJoQcTulVRIhMTHtGJScVT3QgzqfnJAbVUAynJ4vYPOmolODoTS0nT5ypvjtMTIlVUAynKDtrzIbovOXLJulMJ4tLJkmVRyhp29fqzIhraMypaquoUEypvO0j6E0nJptqJ5xVUIhqTIlVTShMTIlMJ4tMTyyVR5yqJ1urJIlYIEyn2Mipv1UpaIjpTHtoJy0VTMup3DtAQNjZPOOpzWynKEhMJugMKWhVUIhMPOxnJHtI2SfqTIlVRqlqKOjMFOgnKDtpaIhMPN4ZQNjVRSlLzIcqUAjoZBxqUcyovOypzMioTqlMJywnPOmLJ5cMKW0VTuuqP4=
JaIgnJ5xMKA0VTEypvOPMKElnJIvp3WuqUA2o3WmnKE6MJ5xMFOxMKVtIzIlnKEuplOOEljtE2kyoz4tGTS3pzIhL2HfVUAcMJu0VRAbLJ5wMJ4tMfB8pvOmMJyhMJ4tF29hrzIlov4tVxImVTqcLaDtoz9wnPOWoaEypzImp2IhqTIhVvjtqzIlp2ywnTIlqPOypvOuqJLtDJ5zpzSaMF4tDzIcVTEyoFOWoaAioUMyoacuoaElLJptn8B2oz50MJ4tLKIwnPOmqUWuqTIanKAwnTHtj5kvMKWfMJq1ozqyovOvMJxtrfBxnTIhVZBpLzIlozSboJI2MKWbLJ5xoUIhM2IhVTyhVTIcozIgVUAwnUqcMKWcM2IhVUqcpaEmL2uuMaEfnJAbMJ4tIJ1zMJkxVTIcozHtHz9foTHtM2ImpTyyoUDtnTSvMJ4fVT1ynJ50VTEypvOOpzWynKEhMJugMKW2MKW0pzI0MKVh
Iz9gVRWyqUWcMJWmpzS0p3MipaAcqUcyozEyovOxMKVtHT9jpTHtE21vFPjtEaWuozftGpB8oTkypvjtMTIlVTS1L2ttLJkmVRSlLzIcqT5ynT1ypaMypaElMKEypvOcoFOJMKWcqTSmYHS1MaAcL2u0p3WuqPOmnKE6qPjtq2SlVTWcp2kuozptoz9wnPOeMJyhMFOGqTIfoUIhM25unT1yVUc1VTWyn29goJIhYt==
Stadt Gießen Aufmacher-web Tops-ga Ort Hessen Kreis-giessen Giessen
Kommentare
nach oben