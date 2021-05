Nach Kollision gegen Haus geprallt

Jetzt teilen:

GIESSEN - Ein Wendemanöver führte am Montagabend gegen 21.15 Uhr zu einem Unfall in der Gießener Weststadt. Dabei zog sich ein 27-Jähriger leichte Verletzungen zu. Außerdem entstand ein Sachschaden in Höhe von 11 000 Euro. Ein 55-Jähriger hatte versucht, mit seinem VW in der Rodheimer Straße zu wenden, um stadteinwärts zu fahren. Dabei schätzte er offenbar die Geschwindigkeit eines 27-jährigen Renault-Fahrers falsch ein und es kam zum Zusammenstoß, teilt die Polizei mit. Durch den Aufprall schleuderte der Renault über Fahrbahn und Gehweg und prallte gegen ein Haus. Der verletzte 27-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.