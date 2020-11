Nach Messerattacke in Gießen: Opfer erliegt Verletzungen

Nach einer Messerattacke in Gießen am 29. Oktober ist das Opfer seinen schweren Verletzungen erlegen. Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Nachdem ein 48 Jahre alter Mann am vergangenen Donnerstag einen 60-Jährigen mit einem Messer angegriffen haben soll , ist das Opfer zwischenzeitlich im Krankenhaus an den Folgen seiner Verletzungen gestorben. Dies teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Gegen den 48-jährigen Tatverdächtigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Unterbringungshaftbefehl erwirkt.