Nach Organspende abgehoben

Trockenübung: Marius Schäfer und Sarah Schott vor einem Rettungshubschrauber der Johanniter. Fotos: Uniklinikum

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN/REICHELSHEIM - Dem Himmel und dem Leben so nah: Dieses Motto umschreibt passend das Erlebnis, an dem Sarah Schott und Marius Schäfer beim Luftfahrtunternehmen "Heliflight" in Reichelsheim in der Wetterau teilnehmen durften. Das Besondere daran: Beide sind aufgrund einer angeborenen Lungenerkrankung, cystischer Fibrose oder Mucoviscidose, lungentransplantiert. Marius Schäfer erhielt vor neun Jahren eine Lebendlungenspende von seinen Eltern - einen Lungenflügel von seinem Vater sowie einen Lungenflügel von seiner Mutter. Eine Lebendlungenspende und Transplantation wird in Deutschland extrem selten durchgeführt - bis zu diesem Zeitpunkt hatte es einen solchen Eingriff in Europa nicht gegeben. Und man kann sich vermutlich nicht annähernd vorstellen, was es für eine Familie bedeutet, wenn drei Familienmitglieder zeitgleich im OP sind, Marius Schäfer ging es aber gesundheitlich so schlecht, dass man sich letztendlich zu diesem Eingriff entschlossen hat. Der 21-Jährige und seine Eltern haben auch alles gut überstanden und es geht allen gesundheitlich aktuell sehr gut.

Sarah Schott erhielt vor zwei Jahren am Uniklinikum Gießen ihre neue Lunge, nachdem sie auch schon einige Zeit auf der Warteliste war und ihr gesundheitlicher Zustand immer schlechter wurde und sie aufgrund ihrer Luftnot nur noch wenige Meter laufen konnte. Beide verdanken ihr jetziges Leben einer Organspende und sind unendlich dankbar dafür. Marius Schäfer seinen Eltern und Sarah Schott ihrem unbekannten Spender. Die beiden engagieren sich aufgrund ihrer Erfahrungen regelmäßig bei Fortbildungen und Vorlesungen zur Thematik Organspende am Uniklinikum Gießen, heißt es in einer Pressemitteilung. So etwa im Wahlpflichtseminar Organspende, das von einer studentischen Arbeitsgemeinschaft "Aufklärung Organspende" mit Unterstützung von Sabine Moos, der hauptamtlichen Transplantationsbeauftragten Uniklinikum, immer mittwochs von 18 bis 20 Uhr im Semester angeboten wird.

In diesem Seminar haben Sarah Schott und Marius Schäfer als persönlich Betroffene ihre Geschichte erzählt, was für die fast 50 Studierenden, die regelmäßig an diesem Seminar teilnehmen, sehr beeindruckend und lehrreich war. Die Thematik Organspende und Transplantation bekommt dadurch für die Studierenden ein Gesicht. Im Seminar waren dann irgendwann Hubschrauberflüge ein Thema und der 21-Jährige erzählte, dass er als Elfjähriger mit dem Hubschrauber in die Klinik gekommen sei, damals sei es ihm aber gesundheitlich so schlecht gegangen, dass er keinerlei Erinnerung daran habe. Nachdem Sarah Schott dann auch noch erzählte, dass es ein großer Wunsch von ihr sei, einmal mit einem Helikopter zu fliegen, wurde dieser Wunsch von Sabine Moos, aufgenommen und an das Luftfahrtunternehmen "Heliflight" in Reichelsheim und deren Geschäftsführer Ole Gehrmann weitergeleitet. Das Unternehmen konnte ohne große Mühe überzeugt werden, dass es doch eine tolle Sache wäre, diesen beiden jungen Menschen, die schon sehr schwierige Zeiten und Herausforderungen in ihrem Leben erlebt hatten, diesen Wunsch zu erfüllen.

Fotos Trockenübung: Marius Schäfer und Sarah Schott vor einem Rettungshubschrauber der Johanniter. Fotos: Uniklinikum Blick von oben: Marius Schäfer ohne und Sarah Schott mit Maskottchen. 3

Und nun war es soweit. Bei bestem Wetter trafen sich die 25-Jährige und ihr vier Jahre jüngerer Schicksalsgenosse mit Sabine Moos sowie zwei Studenten der Arbeitsgemeinschaft "Aufklärung Organspende" am Nachmittag auf dem Gelände von "Heliflight" und wurden dort von Stefan Gelzenleuchter in Empfang genommen. Nach einer Führung über das Firmengelände, den Tower sowie die Werft mit ihren verschiedenen Helikoptern und Ambulanzflugzeugen, gab es einen kurzen Vortrag über die Transportlogistik bei Organtransporten, für die bei fluggebundenen Transporten in der Region Hessen hauptsächlich "Heliflight" zuständig ist. Bei der Führung gab es dann auch Gelegenheit, den Rettungshubschrauber der Johanniter, der in Reichelsheim stationiert ist, zu besichtigen und ein Ambulanzflugzeug, mit dem Patiententransporte und Verlegungen durchgeführt werden. Sehr emotional für alle Beteiligten wurde es dann noch einmal, als Sarah Schott das Ambulanzflugzeug identifizieren konnte, mit dem sie vor ihrer Transplantation auch einmal als Patientin in sehr kritischem Zustand von St. Peter Ording nach Mainz transportiert worden war. Anschließend ging es dann für beide mit dem Helikopter in die Luft. Der Flug ging von Reichelsheim bis hinter Gießen und sie hatten die Möglichkeit, das Uniklinikum mal aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen. Für beide ging damit ein großer Wunsch in Erfüllung - dem Himmel und dem Leben so nah. Und das Schöne dabei: Beiden ging es gesundheitlich so gut, dass sie den Flug und die Aussicht auch aus vollem Herzen genießen konnten.

Auch für alle anderen Beteiligten und auch die Mitarbeiter von "Heliflight" war es ein besonderer und sehr emotionaler Tag. Sarah Schott und Marius Schäfer kennen zu lernen und stellvertretend durch sie erfahren zu können, was Organspende und Transplantation an Lebensjahren und Lebensqualität schenken kann, war für alle sehr berührend.