Nach Schlussabschluss richtige Weichen in Gießen stellen

GIESSEN - Nach dem Schulabschluss stehen die meisten Schülerinnen und Schüler vor der Frage, wie sie ihr weiteres (Berufs-)Leben gestalten möchten. Gleichzeitig laufen an den Hochschulen die Bewerbungsfristen, um ein Studium zu beginnen - so auch an der Justus-Liebig-Universität JLU) und der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM). Die beiden Gießener Hochschulen veranstalten ihren jährlichen Gießener Beratungsabend erneut digital. Am Mittwoch, 23. Juni, haben Studieninteressierte von 16 bis 19 Uhr die Möglichkeit, sich ganz bequem von zuhause aus über die Studiengänge beider Hochschulen in Online-Beratungsräumen, per Telefon oder im Chat zu informieren oder sich zur Studienwahl beraten zu lassen. Die kostenlose Veranstaltung richtet sich auch an Interessierte, die noch keine konkrete Idee eines Studiengangs oder -fachs haben und sich einfach allgemein informieren möchten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, teilen die Hochschulen mit.

Beim Beratungsabend stehen Beraterinnen und Berater der Zentralen Studienberatung an der JLU per (Video)-Chat sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Studierenden-Hotline "Call Justus" von 16 bis 19 Uhr für individuelle Fragen zur Verfügung. Dabei können Interessierte alle Fragen zum Studienangebot der JLU sowie zur Bewerbung und Zulassung stellen.

Der Beratungsabend findet im Rahmen der digitalen JLU-Veranstaltungsreihe zur Studienorientierung und Studienwahl #JLUund Du noch bis 24. Juni statt. Das Programm von #JLUundDu ist unter www.uni-giessen.de/jluunddu abrufbar, die Teilnahme daran ist ebenfalls kostenlos und ohne vorherige Anmeldung möglich.

An der THM startet der Beratungsabend ebenfalls um 16 Uhr. Nach einer Begrüßung und der Erläuterung des Ablaufs durch die Zentrale Studienberatung der THM geht es um 16.15 Uhr weiter mit einem Kurzvortrag zum "Studium an der THM", gefolgt von Infosessions der Fachbereiche im virtuellen Raum zu den einzelnen Studiengängen, Chats mit Studierenden, dem Besuch der "Studi-InfoLounge" und einem offenen Online-Beratungsraum der Beraterinnen und Berater. Außerdem besteht die Möglichkeit, das InfoCenter telefonisch bei Fragen zum Ablauf des Abends sowie zum Studium zu kontaktieren.