Nach Tankstellenüberfall in Gießen von SEK überwältigt

Für die 51-Jährige geht es vor dem Gießener Landgericht um die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik.

GIESSEN - Ein klassischer Überfall sieht sicherlich anders aus. Die 51 Jahre alte Frau trägt eine Sonnenbrille, als sie am Nachmittag des 26. Dezember 2019 den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Marburger Straße betritt. Bilder aus der Überwachungskamera zeigen, wie die Gießenerin zielstrebig die Kasse ansteuert, dem Angestellten ihre EC-Karte überreicht und sich anschließend an den Kühlschränken bedient. Kurz darauf liegen Alkohol-Mischgetränke im Wert von 42,30 Euro auf dem Tresen, doch die Zahlung schlägt fehl. Als der Mitarbeiter die zehn Dosen zurückverlangt, kramt die Frau in ihrem Jutebeutel, zückt statt Bargeld aber einen Elektroschocker. Bevor sie flüchtet, wirft sie noch ihren Personalausweis auf den Boden. Weil die 51-Jährige zum Tatzeitpunkt laut Staatsanwalt Benedikt Zdziarstek "unter einer akuten, vorübergehenden Psychose im Sinne einer Schizophrenie" litt, geht es in dem Sicherungsverfahren vor der Neunten Großen Strafkammer des Gießener Landgerichts nicht um eine Haftstrafe wegen räuberischer Erpressung, sondern um die Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung. Die Beschuldigte war noch am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages eingewiesen und bis Ende März stationär behandelt worden. Erst einem schwerbewaffneten Spezialeinsatzkommando (SEK) war es gelungen, die Frau zu überwältigen.

Fehlende Erinnerungen

In grauer Satinbluse und schwarzem Blazer sitzt die gepflegte Frau neben ihrem Verteidiger und studiert - mit Lesebrille auf der Nase - Schriftstücke in der Akte. "Ich hatte viel Zeit nachzudenken", sagt sie, als der Vorsitzende Richter Dr. Klaus Bergmann die Befragung beginnt. "Die ganze Sache begleitet mich mit Schuld und Scham." Ihre Erinnerung sei allerdings nur noch bruchstückhaft vorhanden. Auch, dass sie vor einigen Monaten per Brief bei der Staatsanwaltschaft um Entschuldigung gebeten hat, weiß die 51-Jährige nicht mehr. In dem Schreiben berichtet sie, ihre bipolare Störung sei inzwischen medikamentös eingestellt, "und so etwas wird nicht wieder passieren".

Aus ihren Erinnerungsfragmenten versucht die Gießenerin, ein Gerüst um die Tat zu bauen. Offenbar setzt sie dabei auch auf das Mitgefühl der drei Berufs- und zwei Laienrichter. Neun Tage vor dem Vorfall habe sie sich gegen ärztlichen Rat aus der Psychiatrie entlassen, "weil es so schlimm war, wie die Pfleger mit mir umgegangen sind". Auch der kräftezehrende Alkohol- und Beruhigungsmittelentzug sei "nicht mehr auszuhalten" gewesen. In den darauffolgenden Tagen habe sie starke Ängste entwickelt, ihre Wohnung nicht verlassen können. Ernährt habe sie sich lediglich von "Spezialitäten-Käse", bestellt über einen Onlinehändler. Weitere Lieferungen seien aufgrund der Weihnachtsfeiertage nicht rechtzeitig angekommen. "Der große Hunger hat mich dann raus getrieben."

Nachdem sie bei einer Pizzeria vor verschlossenen Türen gestanden habe, sei dann die Tankstelle eine Alternative gewesen. "Supernett" will die Beschuldigte dort gegen 17 Uhr "um etwas zu Essen gebettelt" und versprochen haben "morgen zu bezahlen". Der Angestellte soll daraufhin abweisend reagiert haben. An einen Überfall will die Frau aber "niemals gedacht" und den Taser erst gezogen haben, als der Mitarbeiter "so dicht an mich herangekommen ist". In dem Überwachungsvideo sieht dies allerdings ganz anders aus. "Sie schauen nicht einmal in Richtung Essen", wirft der beisitzende Richter Dr. Dominik Balzer ein. "Kann es sein, dass Sie sich das schön reden?" Die Frau lächelt freundlich, als der Tankstellen-Mitarbeiter im Zeugenstand Platz nimmt. Den Überfall hat er augenscheinlich gut überwunden. "Alles war ganz normal", sagt der 24-Jährige. Bis zu dem Zeitpunkt, als die vermeintliche Kundin den Elektroschocker zog. "Ich hatte keine Angst", schiebt er selbstbewusst nach, "aber darauf anlegen wollte ich es auch nicht".

Durch den zurückgelassenen Ausweis konnte die Polizei die Beschuldigte schnell an ihrer Anschrift in Wieseck ausfindig machen. Doch eine Konfrontation war nicht möglich. Ein Beamter des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichtet von lauten, aggressiven Schreien aus der Wohnung. Die 51-Jährige sei "in ihrem eigenen Film gewesen", habe "geistesabwesend und wirr" gewirkt. Auch das Knistern eines Elektro-Schockers will er gehört haben, dazu stach die Frau offenbar mit einem Messer auf die Tür ein und drohte, das Haus in Brand zu setzen. Weitere Verstärkung rückte an, das Gebäude wurde umstellt. Der Dienstgruppenleiter schildert eindrücklich, welches Großaufgebot zum Einsatz kam. Neben etlichen Streifenwagen war eine mit Tasern ausgestattete Polizei-Einheit ebenso vor Ort wie zwei Notfallinterventionsteams. "Die Kollegen sind geschult, terroristische Angriffe sofort zu beenden", so der Hauptkommissar. Unter anderem mit Maschinenpistolen "sind sie ausgestattet wie Hochleistungskämpfer". Die Einsatzzentrale alarmierte schließlich noch das SEK aus Frankfurt nebst einer "Verhandlungsgruppe", um "die Situation noch im Guten zu lösen". Da eine "abstrakte Gefahr" für die Nachbarn bestanden habe, wurde das Sechs-Parteien-Haus komplett evakuiert. Auch die Feuerwehr stand bereit. Das SEK stürmte schließlich die Wohnung und fixierte die Frau. "Sehr viele Messer" hätten dort bereitgelegen; die Wände seien "mit krudem Zeug" beschmiert gewesen. Der Gruppenleiter wollte die Lage zunächst "gerne anders lösen". Er wendet sich direkt an die Beschuldigte, die mit den Tränen kämpft. "Ich habe mehrfach über den Balkon versucht, mit Ihnen zu sprechen. Aber Sie waren komplett weggetreten."

Der Prozess wird fortgesetzt.